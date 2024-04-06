Над Белгородской областью сбили десять снарядов Vampire
Российские средства ПВО уничтожили десять реактивных снарядов RM-70 Vampire над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.
Около двух часов назад в Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность, позднее сигнал отменили.
Губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале сообщил, что в Белгороде в результате атаки со стороны ВСУ повреждены 12 многоквартирных домов, кровля спортивного комплекса «Луч», фасад здания коммерческого предприятия, а также три автомобиля. В одном из корпусов детской поликлиники выбило окна.
В поселке Дубовое полностью сгорел частный дом, в четырех многоквартирных домах посечены фасады, в 21 квартире выбило окна.
Помимо того, при обстреле села Вязовое в Краснояружском районе повреждены фасады и кровли в двух частных жилых домовладениях, хозяйственная постройка и линия электроснабжения, сообщил Гладков.
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