Минобороны: над Белгородской областью сбили десять снарядов Vampire

Над Белгородской областью сбили десять снарядов Vampire

В Белгороде повреждены 12 многоквартирных домов, в одном из корпусов детской поликлиники выбило окна, сообщил губернатор Вячеслав Гладков

Российские средства ПВО уничтожили десять реактивных снарядов RM-70 Vampire над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.

Около двух часов назад в Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность, позднее сигнал отменили.

Губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале сообщил, что в Белгороде в результате атаки со стороны ВСУ повреждены 12 многоквартирных домов, кровля спортивного комплекса «Луч», фасад здания коммерческого предприятия, а также три автомобиля. В одном из корпусов детской поликлиники выбило окна.

В поселке Дубовое полностью сгорел частный дом, в четырех многоквартирных домах посечены фасады, в 21 квартире выбило окна.

Помимо того, при обстреле села Вязовое в Краснояружском районе повреждены фасады и кровли в двух частных жилых домовладениях, хозяйственная постройка и линия электроснабжения, сообщил Гладков.