 Перейти к основному контенту
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Над Белгородской областью сбили десять снарядов Vampire

Минобороны: над Белгородской областью сбили десять снарядов Vampire
Сюжет
Военная операция на Украине
В Белгороде повреждены 12 многоквартирных домов, в одном из корпусов детской поликлиники выбило окна, сообщил губернатор Вячеслав Гладков

Российские средства ПВО уничтожили десять реактивных снарядов RM-70 Vampire над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.

Около двух часов назад в Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность, позднее сигнал отменили.

Губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале сообщил, что в Белгороде в результате атаки со стороны ВСУ повреждены 12 многоквартирных домов, кровля спортивного комплекса «Луч», фасад здания коммерческого предприятия, а также три автомобиля. В одном из корпусов детской поликлиники выбило окна.

Гладков сообщил о повреждении ЛЭП при обстреле Белгородской области
Политика

В поселке Дубовое полностью сгорел частный дом, в четырех многоквартирных домах посечены фасады, в 21 квартире выбило окна.

Помимо того, при обстреле села Вязовое в Краснояружском районе повреждены фасады и кровли в двух частных жилых домовладениях, хозяйственная постройка и линия электроснабжения, сообщил Гладков.

Российский гонщик "Формулы-1" рассказал как добился снятия санкций

Губернатор Мурманской области получил ножевое ранение

Крупнейшего производителя вина в России изъяли в собственность государства

Илон Маск прокомментировал возможное вступление Украины в НАТО

Полиция обыскала квартиру преступника, напавшего на губернатора Чибиса

В Москве оштрафовали водителя, перевозившего льва. Видео

Восемь человек пострадало в Ростовской области из-за взрыва дрона

Названы официальные цены на автомобили бренда Solaris

На графике нефти сформировался «золотой крест». Что это значит?
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Белгородская область Минобороны Вячеслав Гладков Белгород
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Гладков сообщил о повреждении ЛЭП при обстреле Белгородской области
Политика
В Белгороде объявили ракетную опасность
Политика
Белгородский губернатор сообщил о повреждении ЛЭП из-за обстрела ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 100,13 (+0,06) Инвестиции, 05 апр, 16:46 Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 92,42 (+0,11) Инвестиции, 05 апр, 16:46
Потерпевшие рассказали о не сработавшей системе пожаротушения в «Крокусе» Общество, 08:00
Мексика остановила дипотношения с Эквадором после штурма посольства Политика, 07:59
Польские военные подняли в небо военную авиацию из-за действий России Политика, 07:48
Гладков сообщил о повреждении ЛЭП при обстреле Белгородской области Политика, 07:33
Над Белгородской областью сбили десять снарядов Vampire Политика, 07:24
На фиолетовой ветке метро Москвы произошел сбой из-за человека на рельсах Общество, 07:15
Вильфанд сообщил об опасном уровне воды более чем в 30 регионах России Общество, 06:45
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Bloomberg узнал о снижении ожиданий Эр-Рияда от города длиной 170 км Технологии и медиа, 06:28
МЧС назвало число подтопленных домов после прорыва дамбы в Орске Общество, 06:05
В Белгороде объявили ракетную опасность Политика, 05:49
В Пентагоне заявили о контактах с Россией по противоспутниковому оружию Политика, 05:38
Под Белгородом гумпомощь для военных нашли на свалке Общество, 05:22
Reuters узнал об отказе Tesla от «мечты Маска» Технологии и медиа, 05:05
Bloomberg узнал о требованиях к главному кандидату на пост генсека НАТО Политика, 04:53