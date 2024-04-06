Над Белгородской областью сбили дрон
Российские средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны в телеграм-канале.
Дрон уничтожили около 16:00 мск.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников с начала военной операции. Днем 6 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что дрон повредил линию электропередачи у окраины поселка Задорожный Краснояружского района. В результате без света остались 11 населенных пунктов.
Также атаке двух беспилотников подверглось село Муром Шебекинского городского округа. Дроны сбросили два взрывных устройства. В первом случае в результате взрыва загорелась кровля частного домовладения, второе устройство не сдетонировало. Как уточнил Гладков, пострадавших не было.
Иран, Израиль и США привели свои войска в режим повышенной боевой готовности
Губернатор Гладков показал последствия обстрела Белгорода. Фото
В Оренбургской области прорвало дамбу. Видео
В Нью-Йорке произошло землетрясение. Из-за него было прервано заседание Совета Безопасности ООН
В Госдуме предложили продлить срок обжалования штрафов
Потерявшуюся собаку нашли почти в 4 тысячах километров от дома
Репортаж из российского военного городка, где рос главком ВСУ Сырский