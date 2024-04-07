В Орске организовали 12 пунктов временного размещения для эвакуированных
В Орске организовано 12 пунктов временного размещения (ПВР) для эвакуированных из зоны подтопления, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области.
ПВР готовы принять более 13 тысяч орчан, написал глава города Василий Козупица в Telegram.
Уточняется, что при необходимости количество пунктов будет увеличено. Эвакуация жителей с подтопленных территорий проводится круглосуточно.
По последним данным, подтоплено более 6,1 тыс. жилых домов и свыше 9,6 тыс. приусадебных участков. Более 4,4 тыс. человек пришлось покинуть свои дома.
5 апреля в Старом городе Орска прорвало дамбу из-за подъема уровня воды в реке Урал, жителей некоторых районов эвакуировали. 6 апреля у улицы Борисоглебской произошел новый прорыв, власти объявили срочную эвакуацию жителей поселка Никель.
В Новом городе затопило площадь Гагарина и улицу Строителей. В пресс-службе правительства области допустили, что в ночь на 7 апреля уровень воды в Урале достигнет критической отметки.
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