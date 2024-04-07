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Потоп в Орске ,  
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В Орске организовали 12 пунктов временного размещения для эвакуированных

В Орске организовали 12 пунктов размещения для эвакуированных из-за потопа
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Потоп в Орске

В Орске организовано 12 пунктов временного размещения (ПВР) для эвакуированных из зоны подтопления, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области.

ПВР готовы принять более 13 тысяч орчан, написал глава города Василий Козупица в Telegram.

Уточняется, что при необходимости количество пунктов будет увеличено. Эвакуация жителей с подтопленных территорий проводится круглосуточно.

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По последним данным, подтоплено более 6,1 тыс. жилых домов и свыше 9,6 тыс. приусадебных участков. Более 4,4 тыс. человек пришлось покинуть свои дома.

5 апреля в Старом городе Орска прорвало дамбу из-за подъема уровня воды в реке Урал, жителей некоторых районов эвакуировали. 6 апреля у улицы Борисоглебской произошел новый прорыв, власти объявили срочную эвакуацию жителей поселка Никель.

В Новом городе затопило площадь Гагарина и улицу Строителей. В пресс-службе правительства области допустили, что в ночь на 7 апреля уровень воды в Урале достигнет критической отметки.

В Орске организовали 12 пунктов временного размещения для эвакуированных
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

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Теги
Оренбургская область город Орск пункты временного размещения
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