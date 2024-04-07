 Перейти к основному контенту
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Потоп в Орске ,  
0 

С трех улиц Орска начали эвакуацию из-за приближения воды

С трех улиц в Новом городе в Орске начали эвакуацию из-за приближения воды
Сюжет
Потоп в Орске

В микрорайоне Новый город в Орске началась эвакуация жителей трех улиц, об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС по региону.

«На улицах Краматорская, Щорса, Стасова объявлена эвакуация, вода начала приближаться к новой части города», — рассказал собеседник агентства.

Ночью в Новом городе затопило площадь Гагарина и улицу Строителей.

С трех улиц Орска начали эвакуацию из-за приближения воды
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

5 апреля в Старом городе Орска прорвало дамбу, причиной стал подъем уровня воды в реке Урал. Там объявили эвакуацию жителей. Накануне вечером мэр Василий Козупица сообщил о новом прорыве дамбы — у улицы Борисоглебской. Из поселка Никель начали эвакуировать людей.

В Орске организовали 12 пунктов временного размещения для эвакуированных
Общество

Власти 6 апреля сообщили о подтоплении более 6,1 тыс. жилых домов и свыше 9,6 тыс. приусадебных участков. Более 4,4 тыс. человек пришлось покинуть свои дома. Губернатор Денис Паслер объяснил произошедшее тем, что дамба была рассчитана на меньшую нагрузку — высоту воды в Урале 5,5 м, в то время как уровень реки достиг 9,6 м.

Глава МЧС Александр Куренков вылетел в Орск после прорыва дамбы по поручению президента Владимира Путина. Там министр «лично проконтролирует меры по ликвидации последствий случившегося», сообщили в ведомстве.

Иран, Израиль и США привели свои войска в режим повышенной боевой готовности

Губернатор Гладков показал последствия обстрела Белгорода. Фото

В Оренбургской области прорвало дамбу. Видео

В Нью-Йорке произошло землетрясение. Из-за него было прервано заседание Совета Безопасности ООН

В Госдуме предложили продлить срок обжалования штрафов

Потерявшуюся собаку нашли почти в 4 тысячах километров от дома

Репортаж из российского военного городка, где рос главком ВСУ Сырский

Теги
город Орск эвакуация потоп
Материалы по теме
Восемь жителей Орска заразились норовирусом после питья воды из-под крана
Общество
В Оренбурге не увидели риска «масштабного» затопления новых районов Орска
Общество
В Оренбурге из-за подъема воды частично ограничили движение автомобилей
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 100,13 (+0,06) Инвестиции, 05 апр, 16:46 Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 92,42 (+0,11) Инвестиции, 05 апр, 16:46
Таблетки из Мумбаи: кто стал лидером по ввозу лекарств в Россию Бизнес, 07:05
Эквадор объяснил штурм посольства Мексики угрозой побега вице-президента Политика, 06:59
ТАСС узнал о фигурантах дела о халатности после теракта в «Крокусе» Политика, 06:35
Картаполов объяснил, что делать при получении повестки в отпуске Политика, 06:31
С трех улиц Орска начали эвакуацию из-за приближения воды Общество, 06:25
Пожар после взрыва газа в жилом доме в Татарстане потушили Общество, 06:15
СК завершил расследование дела из-за надписи Akosh+Sasha на Русском Общество, 05:49
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Крупнейший вулкан Европы Этна начал выпускать «кольца дыма» Общество, 05:44
Глава МЧС вылетел в Орск, где прорвало дамбу Общество, 05:35
Шольц назвал поддержку Украины «ключом к восстановлению мира» Политика, 05:29
Никарагуа разорвала дипотношения с Эквадором после штурма посольства Политика, 05:03
В Орске организовали 12 пунктов временного размещения для эвакуированных Общество, 04:44
Маск оценил, сколько еще просуществует наша цивилизация Технологии и медиа, 04:15
Гладков сообщил об атаках дронов ВСУ на несколько населенных пунктов Политика, 04:06