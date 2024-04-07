С трех улиц Орска начали эвакуацию из-за приближения воды

С трех улиц в Новом городе в Орске начали эвакуацию из-за приближения воды

В микрорайоне Новый город в Орске началась эвакуация жителей трех улиц, об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС по региону.

«На улицах Краматорская, Щорса, Стасова объявлена эвакуация, вода начала приближаться к новой части города», — рассказал собеседник агентства.

Ночью в Новом городе затопило площадь Гагарина и улицу Строителей.

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5 апреля в Старом городе Орска прорвало дамбу, причиной стал подъем уровня воды в реке Урал. Там объявили эвакуацию жителей. Накануне вечером мэр Василий Козупица сообщил о новом прорыве дамбы — у улицы Борисоглебской. Из поселка Никель начали эвакуировать людей.

Власти 6 апреля сообщили о подтоплении более 6,1 тыс. жилых домов и свыше 9,6 тыс. приусадебных участков. Более 4,4 тыс. человек пришлось покинуть свои дома. Губернатор Денис Паслер объяснил произошедшее тем, что дамба была рассчитана на меньшую нагрузку — высоту воды в Урале 5,5 м, в то время как уровень реки достиг 9,6 м.

Глава МЧС Александр Куренков вылетел в Орск после прорыва дамбы по поручению президента Владимира Путина. Там министр «лично проконтролирует меры по ликвидации последствий случившегося», сообщили в ведомстве.