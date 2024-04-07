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В Минобороны Британии заявили о неготовности к возможной войне

Замминистра обороны Великобритании Хиппи: Лондон не готов к возможной войне

Война — это дело всей нации, и, честно говоря, Великобритания очень сильно отстает в вопросе подготовки к возможному конфликту, заявил The Telegraph замминистра обороны Джеймс Хиппи.

Хиппи отметил, что бывший министр обороны Бен Уоллес «настаивал на проведении целых правительственных учений, чтобы доставить людей в бункер, чтобы они могли увидеть, какова будет их рабочая среда во время войны». Однако его предложение осталось без внимания.

Он согласился с оценкой действующего главы Минобороны Гранта Шаппса о том, что Великобритания со всем остальным миром вступила в предвоенный период, и указал, что в правительстве о подготовке к войне не думали с тех времени, когда он учился в начальной школе.

«Растущая нестабильность и отсутствие безопасности, направленные против Британии и ее союзников, означают, что всему обществу необходимо сделать шаг к осознанию того, что наша основная обязанность — думать о нашей защите и нашей устойчивости», — заявил Хиппи.

Неназванный высокопоставленный чиновник, с которым поговорила газета, подтвердил, что Великобритания не обладает достаточной военной подготовкой. «Мы тратим больше времени на размышления о том, достаточно ли мы разнообразны и инклюзивны, чем на подготовку к угрозам, которые потенциально могут уничтожить нацию», — сказал собеседник The Telegraph.

Британский министр обороны заявил о предвоенном периоде в мире
Политика
Фото:Uriel Sinai / Getty Images

Некоторые руководители стран НАТО в последнее время заявляли об угрозе конфликта России и альянса.

Европе и НАТО следует готовиться к конфликту с Россией, особенно странам Балтии, которые Москва рассматривает как «уязвимую часть» альянса, заявила в январе премьер Эстонии Каллас.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг говорил, что странам НАТО необходимо нарастить военное производство, в том числе для «сдерживания России». «НАТО не ищет войны с Россией. Но мы должны подготовиться к конфронтации, которая может продлиться десятилетия», — сказал он.

Президент Владимир Путин говорил, что у Москвы нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного» — воевать со странами НАТО.

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Теги
Британия война Минобороны Великобритании
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