Депутат Картаполов объяснил, что делать при получении повестки в отпуске

Картаполов объяснил, что делать при получении повестки в отпуске

При получении электронной повестки в отпуске нужно уведомить военкомат об отсутствии возможности прийти и сообщить дату прибытия, рассказал «РИА Новости» глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Ехать, срываться не надо, но уведомить надо, потому что иначе будет много вопросов потом», — сказал Картаполов.

В марте депутат говорил, что в весенний призыв основным способом оповещения останется бумажная повестка, а рассылка электронных повесток будет проходить в тестовом режиме, как во время осеннего призыва в 2023 году.

Замминистра цифрового развития Олег Качанов говорил, что единый реестр, в котором будут размещать электронные повестки, начнет полноценно использоваться не раньше 2025 года.

Накануне Картаполов сообщил, что во время призыва может прийти сразу две повестки — бумажная и электронная. Депутат отметил, что «ничего страшного в этом нет», в военкомат в таком случае следует идти по бумажному оповещению.

С момента получения повестки в военкомат россиянам запрещено покидать страну, соответствующий закон президент Владимир Путин подписал летом 2023 года.

Запрет на выезд из страны начинает действовать в день направления призывнику повестки либо в день вручения таковой лично под расписку. Если тот не явится в военкомат спустя 20 дней после получения повестки, его оштрафуют на сумму до 30 тыс. руб.

Весенний призыв на срочную службу в вооруженные силы начался 1 апреля и продлится до 15 июля, всего в войска планируется набрать 150 тыс. человек.