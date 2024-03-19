Картаполов анонсировал рассылку электронных повесток в весенний призыв
Электронные повестки в военкомат будут рассылать во время весеннего призыва. Об этом заявил RTVI глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Призыв пройдет с 1 апреля до 15 июля.
«У нас электронные повестки приходили и во время осеннего призыва, они будут приходить и во время весеннего призыва», — сказал Картаполов, добавив, что основным способом оповещения останется бумажная повестка.
Депутат заверил, что срочников не будут отправлять в зону военной операции на Украине. «Естественно, не будут», — пообещал он в разговоре с журналистами, отвечая на соответствующий вопрос.
Весной 2023 года был принят закон о цифровом реестре военнообязанных и электронных повестках, его подписал президент Владимир Путин. Электронные повестки юридически были приравнены к бумажным. Они будут считаться врученными с момента их размещения в соответствующем реестре, а отправленные по почте — с момента доставки.
С момента получения повестки в военкомат россиянам запрещено покидать страну, соответствующий закон Путин подписал летом прошлого года. Запрет на выезд из страны начинает действовать в день направления призывнику повестки либо в день вручения таковой лично под расписку. Если тот не явится в военкомат спустя 20 дней после получения повестки, его оштрафуют на сумму до 30 тыс. руб. Кроме того, в отношении таких уклонистов будут действовать следующие меры:
- запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого;
- приостановление возможности регистрации прав на недвижимость;
- ограничение управления транспортными средствами и запрет на их регистрацию;
- отказ в заключении кредитных договоров или договоров займа.
В сентябре Картаполов говорил, что во время осеннего призыва 2023 года основным документом для явки в военкомат останется традиционная бумажная повестка. Электронные, по его словам, до полноценного запуска реестра воинского учета будут приходить только в тестовом режиме и дублировать повестки в письменной форме.
Замминистра цифрового развития Олег Качанов тогда же сообщал, что единый реестр, в котором будут размещать электронные повестки, начнет полноценно использоваться не раньше 2025 года.
Кто первым поздравил Путина с победой на выборах. Список лидеров стран
В каких регионах больше всего жителей платят «налог на богатых». Инфографика
ЦБ проведет заседание 22 марта. Что будет с ключевой ставкой
На Масленицу сожгли 22-метровую скульптуру «Черная гора». Видео
Нефть марки Brent дорожает четыре месяцы подряд. Почему так происходит
У российских дилеров появились кроссоверы новой марки Denza. Фото и цены
В Хамовниках нашли 400 артефактов XVIII–XIX веков. Фото
Издательство АСТ выпустит роман Драйзера, который никогда не выходил на русском
Как голосовали на выборах в посольствах и консульствах за границей. Видео
НАТО начало строить крупнейшую военную базу в Европе
Организацию католиков из «Кода да Винчи» обвинили в «современном рабстве»
Здание британского парламента оказалось под угрозой из-за полчищ крыс и «атмосферы разложения»
Акции «Тинькофф» упали на 6% после «переезда» с Кипра. Что будет дальше?
«Газпром» — главная интрига дивидендного сезона. Чего ждать инвесторам?