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Картаполов анонсировал рассылку электронных повесток в весенний призыв

Депутат Картаполов: электронные повестки будут рассылать в весенний призыв
Депутат сообщил, что повестки в электронной форме «приходили и во время осеннего призыва, они будут приходить и во время весеннего призыва». По его словам, основным документом для явки в военкомат останется бумажная повестка
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Электронные повестки в военкомат будут рассылать во время весеннего призыва. Об этом заявил RTVI глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Призыв пройдет с 1 апреля до 15 июля.

«У нас электронные повестки приходили и во время осеннего призыва, они будут приходить и во время весеннего призыва», — сказал Картаполов, добавив, что основным способом оповещения останется бумажная повестка.

Депутат заверил, что срочников не будут отправлять в зону военной операции на Украине. «Естественно, не будут», — пообещал он в разговоре с журналистами, отвечая на соответствующий вопрос.

Весной 2023 года был принят закон о цифровом реестре военнообязанных и электронных повестках, его подписал президент Владимир Путин. Электронные повестки юридически были приравнены к бумажным. Они будут считаться врученными с момента их размещения в соответствующем реестре, а отправленные по почте — с момента доставки.

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Фото:Лев Федосеев / ТАСС

С момента получения повестки в военкомат россиянам запрещено покидать страну, соответствующий закон Путин подписал летом прошлого года. Запрет на выезд из страны начинает действовать в день направления призывнику повестки либо в день вручения таковой лично под расписку. Если тот не явится в военкомат спустя 20 дней после получения повестки, его оштрафуют на сумму до 30 тыс. руб. Кроме того, в отношении таких уклонистов будут действовать следующие меры:

  • запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого;
  • приостановление возможности регистрации прав на недвижимость;
  • ограничение управления транспортными средствами и запрет на их регистрацию;
  • отказ в заключении кредитных договоров или договоров займа.
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В сентябре Картаполов говорил, что во время осеннего призыва 2023 года основным документом для явки в военкомат останется традиционная бумажная повестка. Электронные, по его словам, до полноценного запуска реестра воинского учета будут приходить только в тестовом режиме и дублировать повестки в письменной форме.

Замминистра цифрового развития Олег Качанов тогда же сообщал, что единый реестр, в котором будут размещать электронные повестки, начнет полноценно использоваться не раньше 2025 года.

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Теги
Елена Чернышова
электронные повестки весенний призыв Андрей Картаполов
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