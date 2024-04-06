Картаполов: призывникам может прийти сразу две повестки — электронная и бумажная

Картаполов объяснил, что делать в случае получения двух повесток

Во время весеннего призывы может прийти сразу две повестки — бумажная и электронная, сообщил «РИА Новости» глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Депутат отметил, что «ничего страшного в этом нет», в военкомат в таком случае следует идти по бумажному оповещению.

По словам Картаполова, бумажная и электронная повестки не различаются. «Что написано в электронной, то написано и в бумажной», — подчеркнул он.

В марте депутат говорил, что в весенний призыв основным способом оповещения останется бумажная повестка, рассылка электронных повесток будет проходить в тестовом режиме, как во время осеннего призыва в 2023 году.

Президент Владимир Путин подписал закон о цифровом реестре военнообязанных и электронных повестках в апреле 2023 года. Электронные повестки юридически были приравнены к бумажным. Оповещения считаются врученными с момента их размещения в соответствующем реестре, а отправленные по почте — с момента доставки.

Замминистра цифрового развития Олег Качанов говорил, что единый реестр, в котором будут размещать электронные повестки, начнет полноценно использоваться не раньше 2025 года.

1 апреля в России начался весенний призыв на срочную службу. Согласно указу президента Владимира Путина, он продлится до 15 июля, всего в войска планируется набрать 150 тыс. человек.