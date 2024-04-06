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Потоп в Орске ,  
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Wildberries закрыл часть пунктов выдачи в Оренбургской области

Wildberries приостановил работу восьми пунктов выдачи в Оренбургской области
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Потоп в Орске

Wildberries временно приостановил работу восьми пунктов выдачи в Оренбургской области, сообщила пресс-службы компании в Telegram.

«На данный момент временно приостановлена работа 8 ПВЗ в регионе», — говорится в сообщении. В компании уточнили, что заказы клиентов, находящиеся в пути в эти пункты, можно будет отправить в другие или отменить. Плата за обратную доставку в таком случае взиматься не будет.

Кроме того, Wildberries бессрочно продлит хранение товаров, находящихся на полках всех пунктов выдачи Оренбургской области.

«Мы обязательно проведем инвентаризацию товаров на пунктах выдачи. В случае обнаружения пострадавшего товара, наши сотрудники свяжутся с покупателем и предложат ему заново оформить заказ или вернуть средства за него», — добавили в компании.

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В конце марта в Оренбургской области начались паводки. 5 апреля в Орске прорвало дамбу из-за подъема уровня реки Урал. К вечеру 6 апреля по всему региону было подтоплено свыше 6 тыс. жилых домов и 9,6 тыс. приусадебных участков в 102 населенных пунктах. Из зон подтопления эвакуировали тысячи местных жителей.

В пресс-службе правительства области допустили, что в ночь на 7 апреля уровень воды в Урале достигнет критической отметки. Власти пообещали выплаты пострадавшим от паводков.

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Теги
Компании
Оренбургская область Wildberries заказы паводок
ООО "Вайлдберриз"
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