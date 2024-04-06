 Перейти к основному контенту
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Потоп в Орске ,  
0 

Оренбургский губернатор назвал паводок в регионе сильнейшим в истории

Губернатор Паслер: паводок в Оренбургской области стал сильнейшим в истории
Сюжет
Потоп в Орске

Весенний паводок в Оренбургской области стал сильнейшим за всю историю региона, заявил губернатор Денис Паслер на совещании оперативного штаба по ликвидации последствий стихийного бедствия. Его слова приводит пресс-служба областного правительства во «ВКонтакте».

«Всем спасибо за то, что активно включились борьбу с последствиями самого большого паводка за всю историю Оренбургской области. Пока уровень сброса на Ириклинском водохранилище не изменился и составляет 2170 кубометров в секунду, так как пока приток большой. Впереди у нас еще очень много работы», — сказал глава региона.

Власти назвали число подтопленных домов в Оренбургской области
Общество
Фото:Егор Алеев / ТАСС

Паводки в Оренбургской области начались в конце марта. 5 апреля в Орске прорвало дамбу из-за подъема уровня реки Урал. К вечеру следующего дня по всему региону было подтоплено свыше 6 тыс. жилых домов и 9,6 тыс. приусадебных участков в 102 населенных пунктах. Из зон подтопления вывезли тысячи местных жителей.

Вода в Урале продолжает прибывать, к возможному подтоплению начали готовиться в Оренбурге. В некоторых районах города объявили принудительную эвакуацию жителей.

В пресс-службе правительства области допустили, что в ночь на 7 апреля уровень воды в Урале достигнет критической отметки. В Оренбурге неблагоприятной считается отметка в 760 см, опасной — 930 см. Днем 6 апреля уровень воды достиг 855 см.

В Оренбургскую область по поручению президента России Владимира Путина должен прибыть глава МЧС Александр Куренков. О ситуации в регионе перед президентом отчитался и Паслер. Власти пообещали выплаты пострадавшим от паводков.

Иран, Израиль и США привели свои войска в режим повышенной боевой готовности

Губернатор Гладков показал последствия обстрела Белгорода. Фото

В Оренбургской области прорвало дамбу. Видео

В Нью-Йорке произошло землетрясение. Из-за него было прервано заседание Совета Безопасности ООН

В Госдуме предложили продлить срок обжалования штрафов

Потерявшуюся собаку нашли почти в 4 тысячах километров от дома

Репортаж из российского военного городка, где рос главком ВСУ Сырский

Теги
Оренбургская область паводок наводнение потоп Денис Паслер
Материалы по теме
Власти назвали число подтопленных домов в Оренбургской области
Общество
В Оренбурге не увидели риска «масштабного» затопления новых районов Орска
Общество
В Орске прорвало дамбу еще на одном участке
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 100,13 (+0,06) Инвестиции, 05 апр, 16:46 Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 92,42 (+0,11) Инвестиции, 05 апр, 16:46
В Татарстане из-за взрыва газа в жилом доме произошел пожар Общество, 22:53
Губернатор предупредил об угрозе паводка в Кургане Общество, 22:46
Оренбургский губернатор назвал паводок в регионе сильнейшим в истории Общество, 22:45
Россияне и украинцы стали самыми частыми киберпреступниками в ЕС Общество, 22:42
Прокуратура извинилась перед сидевшим год ученым за обвинения в убийствах Общество, 22:29
Путин подписал закон о доступе провайдеров в многоквартирные дома Технологии и медиа, 22:23
В Одессе прозвучали взрывы Политика, 22:16
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Столтенберг допустил уступки Украины в конфликте с Россией Политика, 22:16
США обратились к Ирану из-за риска удара по американским объектам Политика, 22:11
Гол Роналдо принес клубу Карпина ничью в матче с худшей командой РПЛ Спорт, 22:03
Зеленский рассказал, зачем звать западные войска на Украину Политика, 22:01
Власти назвали число подтопленных домов в Оренбургской области Общество, 21:54
В Белгороде объявили ракетную опасность Политика, 21:44
Власти Ростовской области опровергли удар Украины по нефтепроводу в Азове Политика, 21:41