Оренбургский губернатор назвал паводок в регионе сильнейшим в истории

Губернатор Паслер: паводок в Оренбургской области стал сильнейшим в истории

Весенний паводок в Оренбургской области стал сильнейшим за всю историю региона, заявил губернатор Денис Паслер на совещании оперативного штаба по ликвидации последствий стихийного бедствия. Его слова приводит пресс-служба областного правительства во «ВКонтакте».

«Всем спасибо за то, что активно включились борьбу с последствиями самого большого паводка за всю историю Оренбургской области. Пока уровень сброса на Ириклинском водохранилище не изменился и составляет 2170 кубометров в секунду, так как пока приток большой. Впереди у нас еще очень много работы», — сказал глава региона.

Паводки в Оренбургской области начались в конце марта. 5 апреля в Орске прорвало дамбу из-за подъема уровня реки Урал. К вечеру следующего дня по всему региону было подтоплено свыше 6 тыс. жилых домов и 9,6 тыс. приусадебных участков в 102 населенных пунктах. Из зон подтопления вывезли тысячи местных жителей.

Вода в Урале продолжает прибывать, к возможному подтоплению начали готовиться в Оренбурге. В некоторых районах города объявили принудительную эвакуацию жителей.

В пресс-службе правительства области допустили, что в ночь на 7 апреля уровень воды в Урале достигнет критической отметки. В Оренбурге неблагоприятной считается отметка в 760 см, опасной — 930 см. Днем 6 апреля уровень воды достиг 855 см.

В Оренбургскую область по поручению президента России Владимира Путина должен прибыть глава МЧС Александр Куренков. О ситуации в регионе перед президентом отчитался и Паслер. Власти пообещали выплаты пострадавшим от паводков.