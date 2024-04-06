 Перейти к основному контенту
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Власти Оренбуржья в два раза увеличили выплаты пострадавшим от паводка

Паслер: выплаты пострадавшим от паводка будут увеличены в два раза
Ранее губернатор подписал указ о введении в Оренбургской области режима ЧС. Жители, утратившие имущество из-за паводка, получат 100 тыс. руб. после удвоения выплат
Фото: vnkozupitsa / Telegram
Фото: vnkozupitsa / Telegram

Пострадавшим от паводка в Оренбургской области в два раза увеличат выплаты, заявил губернатор Денис Паслер, сообщила пресс-служба правительства региона.

«Прежде всего необходимо обеспечить эвакуацию людей в пункты временного размещения или к родственникам. <...> Выплаты пострадавшим от паводка на первоочередные нужды и при утрате имущества, положенные по законодательству, будут увеличены в два раза», — сказал Паслер.

Согласно указу о введении в Оренбургской области режима чрезвычайной ситуации регионального характера, пострадавшие получат единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. на человека, также власти установили финансовую помощь 25 тыс. руб. за частично утраченное имущество первой необходимости и 50 тыс. руб. за полностью утраченное имущество. Эти выплаты будут увеличены в два раза.

Жителям, получившим вред здоровью, также предусмотрены выплаты: в случае тяжкого или средней тяжести вреда — 400 тыс. руб., легкого вреда — 200 тыс. руб. Чтобы получить выплаты, жители должны будут обратиться в МФЦ или подать заявление через портал госуслуг.

СК возбудил уголовное дело из-за прорыва дамбы в Орске
Общество
Фото:СК РФ

Вечером 5 апреля в Орске, городе Оренбургской области, прорвало дамбу. Администрация объявила о срочной эвакуации прилегающих к ней поселков.

Днем 6 апреля власти Оренбургской области сообщили о подтоплении 2,5 тыс. домов. Самая сложная ситуация — в Орске, там после прорыва дамбы подтопило 600 домов. Глава Орска Василий Козупица сообщил, что ситуация в городе ухудшается.

Иран, Израиль и США привели свои войска в режим повышенной боевой готовности

Губернатор Гладков показал последствия обстрела Белгорода. Фото

В Оренбургской области прорвало дамбу. Видео

В Нью-Йорке произошло землетрясение. Из-за него было прервано заседание Совета Безопасности ООН

В Госдуме предложили продлить срок обжалования штрафов

Потерявшуюся собаку нашли почти в 4 тысячах километров от дома

Репортаж из российского военного городка, где рос главком ВСУ Сырский

Авторы
Теги
Мир Ландау
город Орск Оренбургская область Денис Паслер выплаты дамба прорыв воды
Материалы по теме
Прокуратура потребовала возбудить дело из-за прорыва дамбы в Орске
Общество
Мэр Оренбурга призвал эвакуировать ряд районов из-за угрозы затопления
Общество
В Оренбургской области ввели режим ЧС из-за паводка
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 100,13 (+0,06) Инвестиции, 05 апр, 16:46 Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 92,42 (+0,11) Инвестиции, 05 апр, 16:46
В Оренбургскую область вылетел второй эшелон спасателей Общество, 14:16
Поздняков согласился, что спортсмены сами примут решение по участию в ОИ Спорт, 14:13
Занимающий 11-е место в РПЛ клуб продлил контракт с главным тренером Спорт, 14:08
СК Приднестровья возбудил дело после атаки дрона на воинскую часть Политика, 14:02
Биатлонистка Резцова выиграла Югорский лыжный марафон Спорт, 13:58
Из-за атаки дрона 11 белгородских сел и поселков остались без света Политика, 13:54
Минобороны отчиталось о групповом ударе по предприятиям ВПК Украины Политика, 13:47
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Токаев заявил о самом крупном стихийном бедствии за 80 лет Политика, 13:45
Поздняков заявил о поддержке ОКР отказавшихся выступать на ОИ спортсменов Спорт, 13:39
Власти Орска ответили на сообщения о пропавшей из магазинов воде Общество, 13:11
Российские борцы примут решение об участии в ОИ после завоевания лицензий Спорт, 13:06
Военные России поразили пять лодок ВСУ в месте загрузки десанта у Днепра Политика, 13:06
Власти Оренбуржья в два раза увеличили выплаты пострадавшим от паводка Общество, 12:54
Кремль ответил на идею Винер о совете по участию в Олимпиаде в Париже Спорт, 12:50