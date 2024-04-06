Паслер: выплаты пострадавшим от паводка будут увеличены в два раза

Власти Оренбуржья в два раза увеличили выплаты пострадавшим от паводка

Ранее губернатор подписал указ о введении в Оренбургской области режима ЧС. Жители, утратившие имущество из-за паводка, получат 100 тыс. руб. после удвоения выплат

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Пострадавшим от паводка в Оренбургской области в два раза увеличат выплаты, заявил губернатор Денис Паслер, сообщила пресс-служба правительства региона.

«Прежде всего необходимо обеспечить эвакуацию людей в пункты временного размещения или к родственникам. <...> Выплаты пострадавшим от паводка на первоочередные нужды и при утрате имущества, положенные по законодательству, будут увеличены в два раза», — сказал Паслер.

Согласно указу о введении в Оренбургской области режима чрезвычайной ситуации регионального характера, пострадавшие получат единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. на человека, также власти установили финансовую помощь 25 тыс. руб. за частично утраченное имущество первой необходимости и 50 тыс. руб. за полностью утраченное имущество. Эти выплаты будут увеличены в два раза.

Жителям, получившим вред здоровью, также предусмотрены выплаты: в случае тяжкого или средней тяжести вреда — 400 тыс. руб., легкого вреда — 200 тыс. руб. Чтобы получить выплаты, жители должны будут обратиться в МФЦ или подать заявление через портал госуслуг.

Вечером 5 апреля в Орске, городе Оренбургской области, прорвало дамбу. Администрация объявила о срочной эвакуации прилегающих к ней поселков.

Днем 6 апреля власти Оренбургской области сообщили о подтоплении 2,5 тыс. домов. Самая сложная ситуация — в Орске, там после прорыва дамбы подтопило 600 домов. Глава Орска Василий Козупица сообщил, что ситуация в городе ухудшается.