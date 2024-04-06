Минобороны отчиталось о групповом ударе по предприятиям ВПК Украины

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В ночь на 6 апреля Россия нанесла удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, где выпускали и ремонтировали бронетанковую и автомобильную технику, а также по военным аэродромам и пунктам дислокации иностранных военных, сообщило Минобороны.

В ходе атаки военные задействовали высокоточное оружие большой дальности морского и воздушного базирования и беспилотники, заявило ведомство, добавив, что цели удара достигнуты, а объекты поражены,

Авиация, ракетные войск и артиллерия уничтожили в районе Харькова две пусковые установки зенитного ракетного комплекса SAMP-T производства Франции и Италии, заявило ведомство.

За сутки средства ПВО сбили 205 украинских дронов, управляемую авиационную бомбу Hammer, шесть реактивных снарядов HIMARS и «Ураган».

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