Минобороны: военные поразили пять лодок ВСУ в местах высадки десанта у Днепра

Военные России поразили пять лодок ВСУ в месте загрузки десанта у Днепра

Фото: РИА Новости

Российские военные за сутки поразили пять лодок Вооруженных сил Украины (ВСУ) в местах загрузки десанта и при попытках приблизиться к левому берегу Днепра, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян.

«В ночное время велся контроль передвижения плавсредств по реке Днепр, пять лодок противника были поражены артиллерией и ударными БПЛА (беспилотными летательными аппаратами. — РБК) в местах загрузки десанта и при попытках приблизиться к левому берегу», — рассказал Кодрян.

Потери ВСУ составили до 30 военных, также были уничтожены два автомобиля, САУ «Паладин», гаубицы М777, Д-20 и Д-30, уточнил начальник пресс-центра.

Минобороны неоднократно сообщало о безуспешных попытках ВСУ пересечь Днепр. В ноябре 2022 года российские войска отошли от Херсона на левый берег, правый находится под контролем украинских войск. В феврале 2024 года ВСУ пытались организовать плацдарм в селе Крынки на левом берегу, но российские военные не позволили.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в начале марта рассказал, как десантники, добровольцы и морпехи высадились на берегу Днепра, контролируемом Украиной, и уничтожили станцию управления дронами, установку радиоэлектронной борьбы и пункты связи, не понеся при этом потерь.