В России начался первый призыв по новым правилам

Впервые на срочную службу будут набирать мужчин в возрасте до 30 лет. Тем, кому 27 лет исполнилось в прошлом году, Генштаб обещал не направлять повестки. Также в рамках этого призыва будут рассылать электронные повестки

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Весенний призыв на срочную службу в Вооруженные силы начинается 2 апреля и, согласно указу президента Владимира Путина, продлится до 15 июля, всего в войска планируется набрать 150 тыс. человек. Это чуть больше, чем в прошлом году (147 тыс.).

Это будет первая призывная компания с новыми возрастными параметрами призыва: верхний порог увеличен до 30 лет.

С 1 января 2024 года верхнюю границу призывного возраста подняли с 27 до 30 лет, нижняя осталась прежней — 18 лет. 29 марта Генштаб снял с воинского учета и отправил в запас тех, кому в прошлом году исполнилось 27 лет.

Также, как ожидается, повестки призывникам будут направлять и в электронной форме. Электронная будет считаться врученной через семь дней после того, как сведения о ней появятся в соответствующем реестре.

Тех россиян, которым исполнилось 27 лет в 2023 году, призыв затронуть не должен. Генерал-полковник Евгений Бурдинский сказал в конце марта, что их сняли с учета и отправили в запас. Он же заявил, что призывники не будут привлекаться к участию в военной операции на Украине.