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Политика ,  
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В России начался первый призыв по новым правилам

В России начался весенний призыв на военную службу по новым правилам
Впервые на срочную службу будут набирать мужчин в возрасте до 30 лет. Тем, кому 27 лет исполнилось в прошлом году, Генштаб обещал не направлять повестки. Также в рамках этого призыва будут рассылать электронные повестки
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Весенний призыв на срочную службу в Вооруженные силы начинается 2 апреля и, согласно указу президента Владимира Путина, продлится до 15 июля, всего в войска планируется набрать 150 тыс. человек. Это чуть больше, чем в прошлом году (147 тыс.).

Это будет первая призывная компания с новыми возрастными параметрами призыва: верхний порог увеличен до 30 лет.

С 1 января 2024 года верхнюю границу призывного возраста подняли с 27 до 30 лет, нижняя осталась прежней — 18 лет. 29 марта Генштаб снял с воинского учета и отправил в запас тех, кому в прошлом году исполнилось 27 лет.

Генштаб пообещал не привлекать срочников весеннего призыва к спецоперации
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Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

Также, как ожидается, повестки призывникам будут направлять и в электронной форме. Электронная будет считаться врученной через семь дней после того, как сведения о ней появятся в соответствующем реестре.

Тех россиян, которым исполнилось 27 лет в 2023 году, призыв затронуть не должен. Генерал-полковник Евгений Бурдинский сказал в конце марта, что их сняли с учета и отправили в запас. Он же заявил, что призывники не будут привлекаться к участию в военной операции на Украине.

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Теги
Андрей Гатинский
весенний призыв электронные повестки
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