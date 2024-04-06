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МЧС привлекло больше людей для работ на месте прорыва дамбы в Орске

МЧС увеличило количество специалистов, работающих на месте прорыва дамбы в Орске

МЧС увеличило количество специалистов и техники, задействованных в работах на месте прорыва дамбы в Орске Оренбургской области, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Теперь к ликвидации прорыва привлечены порядка 440 человек и 217 единиц техники. Ранее МЧС сообщало о 240 специалистах и 113 единицах техники.

Кроме того, в работах задействованы 30 плавучих средств, высокопроходимый плавающий транспортер и аэромобильная группа.

В региональном управлении МЧС рассказали РБК, что на месте происшествия также работают 33 самосвала, которые возят землю для засыпки прорыва.

Мэр Орска сообщил о еще одном повреждении дамбы в городе
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Последствия прорыва дамбы в Орске

Вечером 5 апреля в Орске объявили эвакуацию из-за угрозы прорыва дамбы. На ней обнаружили две течи, одну засыпали, однако дамбу все же прорвало в районе Белебей в Старом городе. Мэр Василий Козупица позднее сообщил о еще одном «нарушении тела дамбы» в районе поселка Строителей.

МЧС привлекло больше людей для работ на месте прорыва дамбы в Орске
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По данным властей, в зону затопления попадают 4258 домов и 10 987 человек. Жителей эвакуируют в несколько школ, где организовано питание и спальные места, а также работают медики.

В МЧС сообщили, что на данный момент в пунктах временного размещения находятся 135 человек, в том числе 55 детей.

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Теги
Оренбургская область МЧС дамба затопление эвакуация
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