Власти Орска заявили, что в зону затопления попадают 11 тыс. жителей
В зону затопления в Орске Оренбургской области из-за прорыва дамбы попадают 4258 домов и 10 987 человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Жителей Старого города Орска, территория которого попадает в зону затопления, начали эвакуировать. На месте работают представители администрации Советского района, а также группировка из 50 спасателей с плавсредствами. Жителей вывозят на частных автобусах и автобусах Орскгортранса.
Людей эвакуируют в несколько школ. В пунктах временного размещения организованно питание и спальные места, на месте работают медики.
В МЧС Оренбургской области сообщили, что брешь в дамбе уже засыпают землей, чтобы устранить прорыв. На месте работают фронтальные погрузчики и 33 большегруза.
«Урал56.ру» передает, что жители Орска получают оповещения о прорыве дамбы по СМС. Экстренное предупреждение также пустили по телеканалам.
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