В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.
Глава города объявил об отмене сигнала в 19:58 мск. Тревогу объявили в Севастополе 19:35 мск. Таким образом, сирены звучали чуть больше 20 минут.
Развожаев также сообщил, что в районе Севастопольской бухты виден дым. Он объяснил, что это военные используют табельные средства маскировки.
На фоне воздушной тревоги Крымский мост закрыли для движения автомобилей. Примерно через 45 минут проезд открыли.
С начала российской военной операции на Украине населенные пункты Крыма неоднократно подвергались атакам со стороны ВСУ. На полуострове периодически объявляют воздушную тревогу, срабатывает система ПВО.
Так, в конце февраля средства ПВО уничтожили две украинские управляемые ракеты в акватории Черного моря. 1 апреля Минобороны России отчиталось о перехвате шести беспилотников над морем.
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