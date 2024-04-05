Севастополь (Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости)

В Севастополе отменили воздушную тревогу, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Глава города объявил об отмене сигнала в 19:58 мск. Тревогу объявили в Севастополе 19:35 мск. Таким образом, сирены звучали чуть больше 20 минут.

Развожаев также сообщил, что в районе Севастопольской бухты виден дым. Он объяснил, что это военные используют табельные средства маскировки.

На фоне воздушной тревоги Крымский мост закрыли для движения автомобилей. Примерно через 45 минут проезд открыли.

С начала российской военной операции на Украине населенные пункты Крыма неоднократно подвергались атакам со стороны ВСУ. На полуострове периодически объявляют воздушную тревогу, срабатывает система ПВО.

Так, в конце февраля средства ПВО уничтожили две украинские управляемые ракеты в акватории Черного моря. 1 апреля Минобороны России отчиталось о перехвате шести беспилотников над морем.