Губернатор Севастополя сообщил о падении военного самолета

Пилот катапультировался, спасатели подобрали его в 200 м от берега, сообщил Михаил Развожаев. По его словам, гражданские объекты не пострадали

Севастополь (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

В море упал военный самолет, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, гражданские объекты не пострадали. «Пилот катапультировался. Его подобрали спасатели Спасательной службы Севастополя на расстоянии 200 м от берега», — сообщил губернатор.

По словам Развожаева, жизни пилота ничего не угрожает.

В марте при попытке посадки на аэродроме Северный в Ивановской области потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76, перед этим он загорелся. Минобороны назвало причиной крушения пожар в одном из двигателей при взлете. На борту находились 16 человек, в том числе летчики из Оренбургской и Тверской областей и семь пассажиров. По данным Минобороны, все летчики погибли. О судьбе пассажиров ведомство и местные власти не сообщали.