В Севастополе объявили воздушную тревогу

Движение по Крымскому мосту перекрыто

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки», — написал он в телеграм-канале.

Движение по Крымскому мосту перекрыто, объявили ранее в телеграм-канале о дорожной ситуации на сооружении.

С начала военной операции Крымский полуостров неоднократно подвергался обстрелам. В январе Минобороны отчиталось о перехвате и уничтожении четырех авиационных управляемых ракет над Крымом. Ведомство не называло конкретное место их сбития и не уточнило данные о пострадавших и разрушениях.

В том же месяце российские средства ПВО сбили украинскую противокорабельную ракету «Нептун» над северо-западной частью Черного моря. В результате отражения атаки в Севастополе упали «осколки от воздушных целей». Один человек получил ранения.

В начале января губернатор Севастополя Михаил Развожаев говорил, что Севастополь подвергся самой массированной за последнее время атаке. После нее в городе и близлежащем селе эвакуировали более 100 человек. Тогда Развожаев также опроверг информацию о падении осколков рядом с жилыми домами в Песочной бухте, однако подтвердил падение ракеты в районе частного сектора за СевГУ.