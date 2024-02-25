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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны России сообщило об уничтожении двух ракет над Черным морем

Минобороны: средства ПВО уничтожили две ракеты над акваторией Черного моря
Сюжет
Военная операция на Украине
Средства ПВО уничтожили две украинские ракеты в акватории Черного моря, заявили в Минобороны. Ранее в Севастополе была объявлена воздушная тревога, губернатор сообщал об использовании маскировки в районе бухты
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Средства ПВО уничтожили две украинские ракеты в акватории Черного моря, сообщило Минобороны России.

В ведомстве отметили, что атака осуществлялась около 19:00 мск. Украинская сторона использовала две авиационные управляемые ракеты, добавили там.

Ранее в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Губернатор Михаил Развожаев заявил об использовании табельных средств маркировки в районе Севастопольской бухты. Сообщение об отмене воздушной тревоги он опубликовал в 19:36.

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Юлия Овчинникова
Россия Украина Минобороны Черное море
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