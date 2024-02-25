Минобороны России сообщило об уничтожении двух ракет над Черным морем
Средства ПВО уничтожили две украинские ракеты в акватории Черного моря, сообщило Минобороны России.
В ведомстве отметили, что атака осуществлялась около 19:00 мск. Украинская сторона использовала две авиационные управляемые ракеты, добавили там.
Ранее в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Губернатор Михаил Развожаев заявил об использовании табельных средств маркировки в районе Севастопольской бухты. Сообщение об отмене воздушной тревоги он опубликовал в 19:36.
сообщило, что военные сбили четыре беспилотника над акваторией Черного моря и еще два — над Белгородской областью.
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