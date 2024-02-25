Минобороны: средства ПВО уничтожили две ракеты над акваторией Черного моря

Минобороны России сообщило об уничтожении двух ракет над Черным морем

Средства ПВО уничтожили две украинские ракеты в акватории Черного моря, заявили в Минобороны. Ранее в Севастополе была объявлена воздушная тревога, губернатор сообщал об использовании маскировки в районе бухты

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Средства ПВО уничтожили две украинские ракеты в акватории Черного моря, сообщило Минобороны России.

В ведомстве отметили, что атака осуществлялась около 19:00 мск. Украинская сторона использовала две авиационные управляемые ракеты, добавили там.

Ранее в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Губернатор Михаил Развожаев заявил об использовании табельных средств маркировки в районе Севастопольской бухты. Сообщение об отмене воздушной тревоги он опубликовал в 19:36.