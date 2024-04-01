Минобороны сообщило о перехвате шести украинских дронов над Черным морем

Минобороны сообщило о перехвате шести дронов ВСУ над Черным морем

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны перехватили шесть беспилотников над акваторией Черного моря, сообщает пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, дроны принадлежали Украине, они пытались атаковать территорию России, но около 19:30 были сбиты.

25 февраля средства ПВО уничтожили две украинские ракеты в акватории Черного моря. В Минобороны России отметили, что украинская сторона использовала две авиационные управляемые ракеты.

Перед этим в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Губернатор Михаил Развожаев заявил об использовании табельных средств маркировки в районе Севастопольской бухты.