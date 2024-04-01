Минобороны сообщило о перехвате шести дронов ВСУ над Черным морем
Средства противовоздушной обороны перехватили шесть беспилотников над акваторией Черного моря, сообщает пресс-служба Минобороны России.
По данным ведомства, дроны принадлежали Украине, они пытались атаковать территорию России, но около 19:30 были сбиты.
25 февраля средства ПВО уничтожили две украинские ракеты в акватории Черного моря. В Минобороны России отметили, что украинская сторона использовала две авиационные управляемые ракеты.
Перед этим в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Губернатор Михаил Развожаев заявил об использовании табельных средств маркировки в районе Севастопольской бухты.
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