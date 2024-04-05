ВТБ возобновит выдачу IT-ипотеки

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ВТБ с 8 апреля возобновит выдачу IT-ипотеки. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации, поступившем в РБК.

Заемщики смогут оформить кредиты на прежних условиях: ставка составляет 5% годовых на весь срок договора, а минимальный первый взнос — 20,1% от стоимости недвижимости. IT-ипотека доступна сотрудникам аккредитованных Минцифры компаний в возрасте от 18 до 50 лет включительно.

Для заемщиков в возрасте от 36 есть требования к ежемесячному доходу: в городах-миллионниках (за исключением Москвы) он должен составлять не менее 120 тыс. руб., в остальных — 70 тыс. В столице минимальная зарплата айтишника для получения льготного кредита составляет 150 тыс. руб. в месяц.

Получить кредит по IT-ипотеке можно на покупку квартир, таунхаусов и домов от юридического лица, а также на индивидуальное жилищное строительство силами подрядной организации. При покупке недвижимости в регионах-миллионниках айтишники могут получить на льготных условиях до 30 млн руб., в остальных — до 15 млн.

Банк приостанавливал выдачу IT-ипотеки с 3 апреля в связи с исчерпанием лимитов. Начальник управления «Ипотечное кредитование» банка Сергей Бабин рассказал, что за два года 11 тыс. айтишников оформили в банке ипотеку на 110 млрд руб.

5 апреля Минцифры сообщило об увеличении лимита на IT-ипотеку до 700 млрд руб. По данным ведомства, это позволит взять заем с льготными условиями еще не менее 15 тыс. сотрудников технологического сектора.

В Минцифры рассказали, что за все время реализации меры поддержки банки выдали более 56 тыс. ипотечных кредитов на сумму порядка 500 млрд руб. По прогнозам ведомства, до конца 2024 года общее количество выданных кредитов превысит 65 тыс.