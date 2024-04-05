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В консульстве России прошла эвакуация из-за землетрясения в Нью-Йорке

Посетителей консульства России эвакуировали из-за землетрясения в Нью-Йорке
Фото: Andrew Kelly / Reuters
Фото: Andrew Kelly / Reuters

Посетителей консульства России в Нью-Йорке вывели на улицу из-за землетрясения. Об этом сообщил «РИА Новости» российский генконсул Александр Захаров.

«Посетителей генконсульства мы временно попросили выйти из здания. Сейчас, если не будет второй волны, рассчитываем, что сможем возобновить работу», — сказал дипломат. Он добавил, что нужно выяснить, не был ли нанесен ущерб зданию.

В пятницу, 5 апреля, рядом с Нью-Йорком произошло землетрясение магнитудой 4,8. Подземные толчки ощущались по всему городу. По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в районе Ливан в штате Нью-Джерси, примерно в 50 милях (80 км) к западу от Манхэттена.

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Несколько аэропортов на Восточном побережье США остановили полеты самолетов, передает The New York Times. Жители Манхэттена сообщили, что из-за подземных толчков тряслись здания.

В начале января недалеко от района Астория в нью-йоркском боро Куинс произошло землетрясение магнитудой 1,7. Местные жители ощутили подземные толчки в районе острова Рузвельта, после чего там отключилось электричество.

В начале февраля 2023 года в северо-западной части штата Нью-Йорк зафиксировали землетрясение магнитудой 3,8. Это были сильнейшие подземные толчки в регионе за последние 40 лет. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

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Генеральное консульство Генконсульство России Нью-Йорк землетрясение эвакуация
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