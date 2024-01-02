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Геологическая служба США зафиксировала землетрясение в Нью-Йорке

Геологическая служба зафиксировала землетрясение в Нью-Йорке после жалоб жителей
Утром 2 января жители Нью-Йорка сообщали в полицию, что слышали грохот и ощущали, как трясутся здания в районе острова Рузвельта. Оказалось, что это было землетрясение магнитудой 1,7

Геологическая служба США зафиксировала землетрясение в Нью-Йорке
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Подземные толчки, на которые жаловались жители Нью-Йорка, оказались землетрясением магнитудой 1,7, сообщает телеканал ABC со ссылкой на Геологическую службу США.

Утром 2 января местные жители рассказали, что ощущались взрывы и толчки в районе острова Рузвельта, после чего там отключилось электричество.

По данным Геологической службы США, землетрясение произошло недалеко от района Астория в боро Куинс. Сообщения о повреждениях и пострадавших не поступали.

Землетрясения магнитудой до 2,9 по шкале Рихтера считаются незначительными, обычно людьми они не ощущаются.

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Сообщения о землетрясении начали приходить 2 января около 5:45 по местному времени (13:45 мск). В это же время в полицию стали поступать звонки по поводу «взрывов и толчков» на острове Рузвельта и в прилегающих районах, включая Асторию и Верхний Ист-Сайд.

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Местные жители утверждали, что слышали громкий шум и ощущали, как трясутся здания. «Это было похоже на взрыв, звук был такой, будто взорвалась бомба. Здание тряслось, это разбудило нас», — рассказал местный житель ABC7.

Федеральное управление полиции Нью-Йорка начало расследовать причину произошедшего, но в итоге источник сильного грохота установить не удалось.

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Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Нью-Йорк США землетрясение Геологическая служба США
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