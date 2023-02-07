Землетрясения магнитудой 3,8 и 4,7 были зафиксированы в США и на территории Китая

В штате Нью-Йорк произошло крупнейшее за 40 лет землетрясение

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Землетрясение магнитудой 3,8 произошло в северо-западной части штата Нью-Йорк в США, следует из данных американской геологической службы USGS. Его зафиксировали в понедельник, 6 февраля, в 11:15 UTC (14:15 мск) в 2 км к востоку от города Уэст-Сенека на глубине 3 км.

Это крупнейший подземный толчок в штате за последние 40 лет, сообщает телеканал NBC. С 1983 года в городе Уэст-Сенека произошли 24 землетрясения магнитудой более 2,5, однако зафиксированное накануне стало самым сильным. Информация о жертвах и разрушениях в результате подземных толчков не поступала.

Еще одно землетрясение было зафиксировано в 375 км на северо-востоке от Алма-Аты, на территории Китая, его магнитуда составила 4,7. Об этом сообщает Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция (СОМЭ) МЧС Казахстана.

По данным ведомства, толчок произошел в 08:46 по местному времени (05:46 мск). Очаг залегал на глубине 15 км. Информация о пострадавших и разрушениях также не поступала.

Утром 6 февраля разрушительное землетрясение произошло в Турции. По последним данным, погибли более 3300 человек, свыше 20 тыс. получили ранения, разрушено около 6 тыс. зданий.