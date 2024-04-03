Дома покосились, мосты шатались: кадры сильного землетрясения на Тайване

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После сильного землетрясения на Тайване большое количество домов покосились и накренились, следует из видео, которые опубликовали очевидцы в Сети. На кадрах также видно, как спасатели зашли внутрь таких домов и передвигаются по коридорам под уклонам в поисках оставшихся в здании людей. Во время толчков также раскачивались мосты на острове, следует из опубликованных кадров.

Землетрясение магнитудой 7,2 стало сильнейшим на острове за последние 25 лет. Во время него пострадали 700 человек, по меньшей мере девять человек погибли. Эпицентр находился в 25 км к юго-востоку от уезда Хуалянь, очаг залегал на глубине 15,5 км.