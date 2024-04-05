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Рядом с Нью-Йорком произошло землетрясение магнитудой 4,8

Фото: Eduardo Munoz Alvarez / Getty Images
Фото: Eduardo Munoz Alvarez / Getty Images

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло к западу от Манхэттена и ощущалось по всему Нью-Йорку, сообщила на своей странице в X губернатор штата Кэти Хочул.

Власти штата оценивают последствия и возможный ущерб, сказала она.

CBS News пишет, что землетрясение произошло в боро (районе) Ливан в штате Нью-Джерсе, в 40 милях (64 км) к западу от Нью-Йорка.

ABC отмечает, что землетрясение сотрясло весь северо-восток страны, «от Филадельфии до Нью-Джерси, от Нью-Йорка до Коннектикута.

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