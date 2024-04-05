Фон дер Ляйен: ЕС ценит усилия Еревана в борьбе с обходом антироссийских санкций

ЕС оценил усилия Армении в борьбе с обходом санкций против России

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Евросоюз приветствует усилия Еревана в борьбе с обходом антироссийских санкций Запада, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам встречи представителей ЕС, США и Армении в Брюсселе.

«Я благодарю Армению за меры, приняты для борьбы против обхода наших санкций против России», — сказала она. Фон дер Ляйен особенно отметила меры, принятые против поставок подсанкционного военного оборудования и технологий в Россию.

«Это показывает, что Евросоюз и Армению связывают общие ценности и интересы», — заключила она.

Ранее МИД России сообщил, что с января по май 2023 года товарооборот между Россией и Арменией вырос на 86%. Годом ранее торговля между странами побила рекорд, выйдя на отметку $5 млрд.

С 30 марта с картами «Мир» перестала работать платежная система Армении (Armenian Card, ArCa), в которую входят большинство банков. Исключение составила «ВТБ Армения» — «дочка» российского ВТБ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Армения поддалась влиянию Запада, принимая решение о запрете карт «Мир».