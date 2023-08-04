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МИД России сообщил об увеличении торговли с Арменией на 86% за полгода

МИД: товарооборот с Арменией за январь—май 2023-го вырос на 86% по сравнению с 2022 годом
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Товарооборот между Россией и Арменией вырос на 86% в период с января по май 2023 года, сообщил ТАСС директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар.

«В прошлом году взаимный товарооборот побил все рекорды, выйдя на отметку $5 млрд. Наблюдаем положительную динамику и в этом году: за январь—май торговля выросла на 86% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составив $2,3 млрд», — рассказал Гончар.

Он отметил, что экспорт Армении в Россию также рекордно вырос — в 3,3 раза. По его мнению, такая статистика позволяет «говорить о приоритетности российского рынка для армянских производителей».

Гончар добавил, что рост товарооборота продолжится, поскольку в середине июня «была значительно расширена» пропускная способность дороги в Верхнем Ларсе, а в конце июля были запущены регулярные морские контейнерные перевозки между Новороссийском и Батуми с грузоподъемностью парома около 12 тыс. т.

В июле Financial Times написала, что Армения нарастила экспорт машин в Россию с $800 тыс. в январе 2022 года до $180 млн в этом же месяце 2023-го. При этом, как уточняет газета, у Армении нет собственного автомобильного производства.

Обе страны входят в Евразийский экономический союз, в котором, как заявлял президент Владимир Путин, Армения является главным бенефициаром в вопросах взаимодействия. Путин добавил, что у Армении фиксируется самый высокий темп роста экономики среди стран ЕАЭС — более 12%.

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Благодаря членству в ЕАЭС между Россией и Арменией действует режим беспошлинной торговли.

Теги
Армения Россия торговля МИД
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