Запрет карт «Мир» в Армении МИД расценил как подчинение давлению Запада

Фото: Владислав Шатило / РБК

Армения поддалась влиянию Запада, принимая решение прекратить использование карт «Мир», заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Мы с сожалением констатируем, что Ереван подчинился давлению Запада и в этом вопросе», — приводит ее слова ТАСС.

Захарова подчеркнула, что страна понесет «ощутимые потери» из-за прекращения работы карт «Мир». В частности, работающие в России граждане Армении не смогут переводить деньги на родину, возможности платить картой потеряют и туристы.

С 30 марта с картами «Мир» перестала работать платежная система Армении (Armenian Card, ArCa), в которую входят большинство банков. Исключение составила «ВТБ Армения» — «дочка» российского ВТБ.

Национальная система платежных карт — оператор карт «Мир» попала под блокирующие санкции США в феврале 2024 года. Работать с российскими картами продолжит банк «ВТБ Армения».

Опрошенные РБК эксперты назвали альтернативой «Миру» карты местных банков, но большинство кредитных организаций для этого требуют вид на жительство, договор аренды, трудовой договор с работодателем в Армении и другие документы. Второй вариант — переводить в Армению наличные денежные средства с помощью систем денежных переводов «Золотая корона» и «Юнистрим».

С 5 апреля карты «Мир» перестанут работать и в Киргизии.