Литва обязалась закупить для Украины три тысячи дронов

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Литва закупит для Украины 3 тыс. беспилотников и выделит €15 млн на реабилитацию бойцов ВСУ, заявила премьер-министр Литвы Ингрид Шимоните на пресс-конференции с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем.

«Мы также договорились с министром национальной обороны о том, что Литва вскоре закупит приблизительно на €2 млн <...> около 3 тыс. литовских беспилотников FPV, которые, надеюсь, должны прийти на фронт в этом году», — заявила Шимоните (цитата по «Интерфакс-Украина»).

Также Литва начинает программу реабилитации раненых украинских военнослужащих. Страна будет содействовать развитию инфраструктуры во Львове, Житомире и Днепре, на что направит из разных источников около €15 млн.

Кроме того, по словам Шимоните, Литва направила €35 млн на закупку боеприпасов по чешской инициативе и суммарно предоставила Украине более €1 млрд помощи, половина из которой — военная.

Москва осуждает помощь Украине — как финансовую, так и военную. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, таким образом западные страны только «подливают масла в огонь» и «приносят больше страданий» Украине.

В феврале на Мюнхенской конференции по безопасности Чехия объявила о планах обеспечить для Украины поставку 800 тыс. снарядов. Их планировалось найти в арсеналах стран, не входящих в Евросоюз и НАТО. Инициативу поддержали 15 европейских стран, в том числе Франция. 28 марта Польша удвоила обязательства по поставке снарядов для Украины.

В середине марта The Wall Street Journal сообщила, что Чехия уже закупила около 800 тыс. артиллерийских снарядов для нужд ВСУ от коалиции поставщиков со всего мира, среди которых есть и действующие союзники России. По данным WSJ, речь может идти о странах глобального Юга, обладающих большими запасами вооружений советской эпохи и способностью наращивать производство.

Чешское Минобороны заявило, что поставит боеприпасы Украине до июня, «как раз вовремя». Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил, что Киев получит первые снаряды в рамках этой инициативы уже в апреле.