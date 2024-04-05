В Калужской области загорелся склад на предприятии «Рус-Био»
В Козельском районе Калужской области произошел пожар на предприятии «Рус-Био», сообщила глава района Елена Слабова.
По предварительным данным, никто не пострадал. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС. В настоящее время выясняют обстоятельства и причины инцидента, добавила Слабова.
В пресс-службе регионального главка МЧС сообщили РБК, что пожар ликвидирован. Возгорание произошло на складе, уточнили в ведомстве, его площадь не назвали.
РБК обратился за комментарием к директору «Рус-Био» Юлии Сильяновой.
«Рус-Био» расположено в деревня Новое Казачье. Основная деятельность предприятия — производство готовых кормов для животных и добавок к ним.
Накануне, 4 апреля, на предприятии в промышленной зоне Невинномысска в Ставропольском крае произошло возгорание градирни одного из водооборотных циклов. В результате пожара никто не пострадал, объект продолжил работать штатно.
Градирня — сооружение для охлаждения большого количества воды направленным потоком атмосферного воздуха.
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