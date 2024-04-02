 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Стамбуле при пожаре в развлекательном центре погибли 29 человек

При пожаре в развлекательном центре в Стамбуле погибли 29 человек
Фото: Murad Sezer / Reuters
Фото: Murad Sezer / Reuters

При пожаре в развлекательном центре, который расположен в 16-этажном доме в Стамбуле, погибли 29 человек, сообщает агентство Anadolu.

К месту происшествия прибыли пожарные, медики и полицейские. В результате возгорание удалось потушить. В заявлении губернатора Стамбула Давута Гюля говорится, что пожар произошел из-за ремонтных работ в развлекательном центре, действующем на минус первом и минус втором этажах 16-этажного дома.

По словам губернатора, в больницу госпитализировали трех пострадавших с тяжелыми травмами. Пожар возник в зале, где обычно проводили дискотеки.

В Турции у дома победителя выборов мэра города открыли стрельбу
Общество
Фото:pol.tr

В связи с пожаром президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил министру внутренних дел Али Ерликаю.

Главная прокуратура Стамбула начала расследование, ответственными за него назначили трех прокуроров. По словам министра юстиции Йылмаза Тунча, по делу о пожаре уже привлекли менеджера заведения и еще одного человека, ответственного за ремонт. Власти собираются задержать пять подозреваемых.

Мэр Белгорода показал последствия ракетных городу по городу. Видео

ЦБ назвал условия повышения ключевой ставки. Список

Для использования ChatGPT для больше не нужна регистрация

Каждый второй заемщик по ипотеке в России в 2024 году получил отказ

Вв России подорожали автомобили, ввезенные по параллельному импорту. Карточки

Атака беспилотников в Татарстане попала на видео

Цены на золото обновили исторический рекорд. С чем это связано?

13 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит?
Теги
Турция пожары дискотеки Реджеп Тайип Эрдоган
Материалы по теме
В Подмосковье загорелся завод «Электроизолит»
Общество
В Ростове-на-Дону загорелся двухэтажный склад
Общество
В Новой Москве загорелся магазин «Дикси»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 99,41 (-0,15) Инвестиции, 16:46 Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 92,53 (+0,23) Инвестиции, 16:46
Суд отклонил иск Блиновской к налоговой инспекции Политика, 18:25
В каких видах спорта россияне не смогут выступить на Олимпиаде Спорт, 18:24
Как Иран может ответить на израильский удар по консульству в Сирии Политика, 18:22
Умерла народная артистка Татьяна Конюхова Общество, 18:10
Как перевести деньги в Россию из-за границы: все актуальные способы Инвестиции, 18:09
Число миллиардеров на Украине за год не изменилось, но они обеднели Бизнес, 18:05
Главные тренды в архитектуре загородных домов — 2024 Недвижимость, 18:05
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Как перевести деньги в Россию: все актуальные способы Инвестиции, 18:03
Франция и США поспорили об ударах Украины по объектам в России Политика, 17:58
В Петербурге арестовали ударившую ребенка учительницу коррекционной школы Общество, 17:57
СКА выиграл суд у КХЛ по штрафу Ротенберга в ₽500 тыс. Спорт, 17:50
Четыре звезды спорта вошли в список миллиардеров Forbes Спорт, 17:47
В 2023 году из России выдворили рекордное число незаконных мигрантов Общество, 17:42
Криптомиллиардеры увеличили совокупный капитал до $93 млрд Крипто, 17:32