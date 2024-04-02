При пожаре в развлекательном центре в Стамбуле погибли 29 человек

В Стамбуле при пожаре в развлекательном центре погибли 29 человек

Фото: Murad Sezer / Reuters

При пожаре в развлекательном центре, который расположен в 16-этажном доме в Стамбуле, погибли 29 человек, сообщает агентство Anadolu.

К месту происшествия прибыли пожарные, медики и полицейские. В результате возгорание удалось потушить. В заявлении губернатора Стамбула Давута Гюля говорится, что пожар произошел из-за ремонтных работ в развлекательном центре, действующем на минус первом и минус втором этажах 16-этажного дома.

По словам губернатора, в больницу госпитализировали трех пострадавших с тяжелыми травмами. Пожар возник в зале, где обычно проводили дискотеки.

В связи с пожаром президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил министру внутренних дел Али Ерликаю.

Главная прокуратура Стамбула начала расследование, ответственными за него назначили трех прокуроров. По словам министра юстиции Йылмаза Тунча, по делу о пожаре уже привлекли менеджера заведения и еще одного человека, ответственного за ремонт. Власти собираются задержать пять подозреваемых.