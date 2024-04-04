На предприятии «ЕвроХима» в Невинномысске произошло возгорание градирни
На предприятии в промышленной зоне Невинномысска в Ставропольском крае произошло возгорание градирни одного из водооборотных циклов, сообщил в 15:18 мск мэр города Михаил Миненков в своем телеграм-канале. По его словам, объект находился на ремонте. Мэр уточнил, что пострадавших нет, а на границе санитарно-защитной зоны оперативно отобрали пробы воздуха.
Градирня — устройство для охлаждения большого количества воды направленным потоком атмосферного воздуха.
В промзоне города располагается «Невинномысский азот». Предприятие, по словам Миненкова, продолжает работать в штатном режиме.
«В цехе, который находился на ремонте, произошло возгорание. Все наши пожарные части — и самого «Азота», и другие подразделения города участвовали в ликвидации», — уточнил чуть позже мэр.
«Невинномысский азот» располагается на площади 750 га, в нее включена территория очистных сооружений и вспомогательных цехов. Завод производит примерно 8–9 тыс. т минеральных азотных удобрений в сутки. Суммарный объем выработанной мощностями товарной продукции составил более 3 млн т.
Объект вошел в структуру холдинга «ЕвроХим» в 2006 году. После этого началась модернизация производственных мощностей. В 2021-м «Невинномысский азот» получил лицензию на производство медицинского кислорода.
МЧС Ставропольского края сообщило, что пожарные ликвидируют возгорание на предприятии. В 15:15 мск огонь локализировали на площади 700 кв. м, а в 15:17 ликвидировали открытое горение. В тушении пожара задействованы 43 человека и 11 единиц техники. По данным ведомства, погибших и пострадавших нет.
«ЕвроХим» — один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений. В группу входят в том числе заводы по производству аммиака и удобрений в России, в частности «Невинномысский азот», «Новомосковский азот», «Фосфорит», «ЕвроХим — Белореченские минудобрения», «ЕвроХим — Северо-Запад».
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