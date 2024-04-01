Пожар на территории «Уралмашзавода». Фотогалерея
На территории «Уралмашзавода» в Екатеринбурге загорелась кровля цеха на площади 4,5 тыс. кв. м. На предприятии заявили, что горящий объект ему не принадлежит и находится далеко от мощностей завода
Пожар тушат 52 специалиста и 17 единиц техники.
Кровля обрушилась на 300 кв. м, на улицу самостоятельно вышли 15 человек, уточнило МЧС.
О пострадавших не сообщается.
По данным источника E1.ru, горящий цех принадлежит ООО «ЭнергоТрансСтрой», которая занимается производством электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов.
МЧС сообщило о локализации пожара. Из здания цеха пожарные вынесли 15 баллонов с кислородом и два — с пропаном.
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