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Общество ,  
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Пожар на территории «Уралмашзавода». Фотогалерея

Появились фото горящего цеха на территории «Уралмашзавода»

На территории «Уралмашзавода» в Екатеринбурге загорелась кровля цеха на площади 4,5 тыс. кв. м. На предприятии заявили, что горящий объект ему не принадлежит и находится далеко от мощностей завода
Пожар тушат 52 специалиста и 17 единиц техники.&nbsp;
Фото: d33p_qup / VK

Пожар тушат 52 специалиста и 17 единиц техники. 

Кровля обрушилась на 300 кв. м, на улицу самостоятельно вышли 15 человек, уточнило МЧС.
Фото: e1.ru

Кровля обрушилась на 300 кв. м, на улицу самостоятельно вышли 15 человек, уточнило МЧС.

О пострадавших не сообщается.&nbsp;
Фото: forever_young_045 / VK

О пострадавших не сообщается. 

По данным источника E1.ru, горящий цех принадлежит ООО &laquo;ЭнергоТрансСтрой&raquo;, которая занимается производством электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов.
Фото: korobbas43 / VK

По данным источника E1.ru, горящий цех принадлежит ООО «ЭнергоТрансСтрой», которая занимается производством электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов.

МЧС сообщило о локализации пожара. Из здания цеха пожарные вынесли 15 баллонов с кислородом и два&nbsp;&mdash; с пропаном.
Фото: forever_young_045 / VK

МЧС сообщило о локализации пожара. Из здания цеха пожарные вынесли 15 баллонов с кислородом и два — с пропаном.

Фото: osadasha / VK
Фото: osadasha / VK
Фото: Ирина Харитонова / VK
Фото: Ирина Харитонова / VK
Фото: e1.ru
Фото: e1.ru
Фото: e1.ru
Фото: e1.ru
Фото: mamamary2020 / VK
Фото: mamamary2020 / VK
Фото: te_ekb / VK
Фото: te_ekb / VK

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Дарья Широкова
мультимедиа Екатеринбург Уралмаш пожары Урал
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