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Автора фото с монументом «Родина-мать» отправили на принудительные работы

Пощекотавшую «Родину-мать» девушку приговорили к принудительным работам
Алена Агафонова в зале суда
Алена Агафонова в зале суда (Фото: vlgsud / Telegram)

Волгоградский областной суд признал виновной в реабилитации нацизма Алену Агафонову, «пощекотавшую» летом 2023 года монумент «Родина-мать», сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

«Приговором суда Агафонова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК», — говорится в публикации. Максимальное наказание по статье предусматривает пять лет лишения свободы.

Ей назначили 10 месяцев принудительных работ с отчислением 10% от заработка в доход государства. Суд также запретил ей в ближайшие два года заниматься деятельностью, связанной с размещением публичной информации в Сети.

В пресс-службе уточнили, что приговор пока не вступил в законную силу, он может быть обжалован. Девушку отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.

«Пощекотавшую» монумент «Родина-мать» девушку отправили в СИЗО
Общество
Фото:СК РФ

Агафонова в июле 2023 года опубликовала в соцсети видео, ракурс которого создает впечатление, что она «щекочет» монумент «Родина-мать». Внимание на это обратила волгоградская прокуратура.

В СК сочли, что девушка «осуществила безнравственные и циничные действия, оскорбляющие символ стойкости советского народа во время Великой Отечественной войны». В ведомстве также сообщили, что она пыталась скрыться от следствия — после отъезда из России ее объявили в розыск.

Девушку задержали в начале февраля 2024 года, когда она вернулась в страну, и отправили под арест. Агафонова раскаялась в своем поступке и заявила, что «сглупила».

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Теги
Волгоград Волгоградская область реабилитация нацизма приговор Родина-мать
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«Пощекотавшую» монумент «Родина-мать» девушку отправили в СИЗО
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СК сообщил о задержании девушки, «пощекотавшей» «Родину-мать»
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