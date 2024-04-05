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В Белоруссии начался новый этап проверки боеготовности армии

Минобороны Белоруссии: начался новый этап проверки боеготовности армии
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

В Белоруссии начался новый этап проверки боеготовности армии, сообщила пресс-служба Минобороны страны в телеграм-канале.

В ходе очередного этапа проверки в готовность к выполнению задач приведут танковые и инженерные воинские части, а также подразделения 6-й отдельной механизированной бригады Западного оперативного командования.

Личный состав на штатном вооружении, военную и специальную технику отправят на полигоны и определенные участки местности, где пройдут учения и тренировки.

В Белоруссии регулярно проводят проверки боеготовности войск. В частности, они прошли в декабре 2022-го и весной 2023-го. Очередная проверка в Вооруженных силах страны началась в середине марта, ее проводят в несколько этапов.

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Фото:Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Проверку Минск заранее не анонсировал. В конце февраля белорусское Минобороны сообщило о проверке органов управления территориальной обороны Минска, в том числе военкоматов, и оценке «работы по вопросам организации народного ополчения столицы».

В ведомстве объяснили проверки обострением военно-политической обстановки. первый замглавы белорусского Минобороны генерал-майор Виктор Гулевич отметил, что близ границ государства и на территории всей Европы проводятся крупномасштабные учения НАТО.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что страна не хочет воевать, но готовится к войне. Минск настроен только на созидание и хочет строить мирное будущее, тогда как «соседние страны» «роют окопы, траншеи» и увеличивают расходы на ударные вооружения, сказал он.

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