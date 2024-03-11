Минск начал проверку боевой готовности армии и выдвижение воинских частей
В Вооруженных силах Белоруссии начата проверка боевой готовности соединений и воинских частей, сообщило министерство обороны страны. Она пройдет с выдвижением подразделений в назначенные районы и с боевой стрельбой.
«Личному составу предстоит выдвинуться в назначенные районы, провести ряд учений и тренировок, в том числе с боевой стрельбой. В ходе проверки запланировано передвижение военной техники, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности», — говорится в сообщени.
Проведение проверки боевой готовности заранее Минском не анонсировалось. В конце февраля министерство обороны страны сообщало о проверке органов управления территориальной обороны города Минска, в том числе военкоматов, и оценка «работы по вопросам организации народного ополчения столицы».
В предыдущий раз проверка боевой готовности белорусской армии проводилась в январе.
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