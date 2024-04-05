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Военная операция на Украине ,  
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Два села в Белгородской области попали под обстрел

МЧС: два села в Белгородской области попали под обстрел
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Военная операция на Украине

Село Вязовое в Краснояружском районе Белгородской области попало под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило региональное управление МЧС в телеграм-канале.

В ночь на 4 апреля ведомство также сообщило об обстреле села Репяховское Краснояружского района.

В 00:00 мск в регионе объявили режим опасности атаки беспилотника. Предупреждение действовало почти два часа.

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Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ, в регионе фиксируют атаки дронов.

В частности, утром 4 апреля над территорией области перехватили три беспилотника.

3 апреля село Вязовое уже подвергалось обстрелу, никто из жителей тогда не пострадал.

В начале месяца при обстреле Белгорода пострадали девять человек. Над городом и районом уничтожили 17 снарядов РСЗО Vampire и дрон.

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Теги
Военная операция на Украине Белгородская область обстрел
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