В Белгородской и Курской областях объявили опасность атаки дронов
В Курской области объявили опасность атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.
Опасность атаки дрона также объявили в Белгородской области, сообщили в мэрии.
Вечером 4 апреля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об опасности атаки беспилотников в регионе. Позднее в Минобороны заявили, что над территорией области уничтожили и перехватили восемь беспилотников. В результате атаки БПЛА начался пожар в районе городского Центрального рынка Курска и в Областном центре развития творчества детей и юношества. О пострадавших не сообщалось.
Сирену ракетной опасности в Белгороде и области в последний раз объявляли 2 апреля. Губернатор региона Вячеслав Гладков тогда сообщил об атаке дрона на село Долгое.
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