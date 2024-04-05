В Белгородской и Курской областях объявили опасность атаки дронов

В Курской области объявили опасность атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

Опасность атаки дрона также объявили в Белгородской области, сообщили в мэрии.

Вечером 4 апреля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об опасности атаки беспилотников в регионе. Позднее в Минобороны заявили, что над территорией области уничтожили и перехватили восемь беспилотников. В результате атаки БПЛА начался пожар в районе городского Центрального рынка Курска и в Областном центре развития творчества детей и юношества. О пострадавших не сообщалось.

Сирену ракетной опасности в Белгороде и области в последний раз объявляли 2 апреля. Губернатор региона Вячеслав Гладков тогда сообщил об атаке дрона на село Долгое.