Гладков: село Вязовое в Белгородской области попало под обстрел

Гладков сообщил об обстреле села Вязовое в Белгородской области

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Вязовое в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Под обстрел ВСУ попало село Вязовое Краснояружского района. Никто из мирных жителей не пострадал», — говорится в сообщении.

В одном из домов повреждена летняя кухня, в другом выбило окна, сообщил Гладков. Зафиксированы повреждения ЛЭП и системы газоснабжения, аварийные службы приступили к ремонту, добавил губернатор.

Приграничная Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ, в регионе фиксируют атаки беспилотников.

1 апреля в Белгороде и области объявили ракетную опасность. Регион обстреляли снарядами реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire.

Минобороны сообщило о перехвате над территорией региона 17 снарядов Vampire и одного дрона. В результате атаки пострадали девять человек, двое из них — в тяжелом состоянии.