Гладков: девять человек пострадали при попытке обстрела Белгорода снарядами РСЗО

При обстреле Белгорода пострадали девять человек

Двое пострадавших — отец и дочь, мужчина в тяжелом состоянии, у него проникающее ранение груди. Еще семь человек получили осколочные ранения и баротравмы. Над Белгородом и Белгородским районом сбили 17 снарядов РСЗО Vampire и дрон

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В Белгороде и Белгородском районе девять человек пострадали при обстреле со стороны Украины снарядами реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Минобороны указывало, что были сбиты 17 таких снарядов.

«Один мужчина в тяжелом состоянии — у него проникающее ранение грудной клетки и сквозное ранение стопы. У его дочери — баротравма. Бригадой скорой оба пострадавших были доставлены в областную клиническую больницу, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь», — сообщил Гладков.

Еще шесть мужчин и женщина получили осколочные ранения и баротравмы, их направили в городскую больницу № 2.

Минобороны сообщало, что снаряды были сбиты около 16:00, примерно через полчаса также был сбит беспилотник. В это время в Белгороде и районе объявляли ракетную опасность.

Губернатор сообщил, что в столице регионе после атаки выбиты окна в 13 квартирах восьми многоквартирных домов, повреждены три частных дома. Также повреждено здание школы № 41 — посечен фасад и выбиты окна. Полностью сгорел автомобиль, еще два получили повреждения.

В Белгородском районе есть последствия в поселках Майский, Новосадовый, Дубовое и в селе Таврово: повреждены частные дома и автомобили.

Днем ранее при атаке на Белгород пострадала женщина, она получила ожоги. В селе Дунайка Грайворонского городского округа местная жительница погибла во время обстрела, она находилась на улице.