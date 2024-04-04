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Военная операция на Украине ,  
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За ночь над двумя областями России сбили пять дронов

Минобороны: над Тульской и Белгородской областями сбили пять дронов
Сюжет
Военная операция на Украине

В ночь на 4 апреля над Тульской и Белгородской областями России сбили пять украинских беспилотников, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

«Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов были уничтожены над Белгородской (3 БпЛА) и Тульской (2 БпЛА) областями», — говорится в сообщении ведомства.

Министерство по региональной безопасности Тульской области сообщило, что система ПВО уничтожила два беспилотника в небе над регионом. По предварительной информации, разрушений и пострадавших не было. Власти Белгородской области о работе ПВО не сообщали.

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После начала военной операции на Украине приграничные регионы, в том числе Белгородская, Курская и Брянская области, регулярно попадают под обстрелы или подвергаются атакам беспилотников. В последний раз Тульскую область атаковали 15 марта, до этого дроны в регионе уничтожили в ночь на 7 и 12 марта.

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Теги
Минобороны беспилотники Белгородская область Тульская область
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