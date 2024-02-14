Госсекретарь США поговорил с осужденным в России за шпионаж Уиланом

Госсекретарь США Энтони Блинкен 12 февраля поговорил по телефону американцем Полом Уиланом, осужденным в России по обвинению в шпионаже. Об этом Блинкен сообщил в ходе выступления в вашингтонском Центре имени Вудро Вильсона, передает CNN.

«Каждый день мы продолжаем активно прилагать усилия, чтобы вернуть Пола домой. И это будет продолжаться до тех пор, он, Эван Гершкович и все другие неправомерно задержанные американцы не вернутся к своим близким», — сказал Блинкен.

По словам пресс-секретаря Госдепа Мэтта Миллера, Блинкен в ходе разговора с Уиланом заверил, что его «не забыли». Госсекретарь, как утверждает Миллер, подчеркнул, что освобождение американца является главным приоритетом для президента США Джо Байдена.

Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года. По версии следствия, он работал на американские спецслужбы и, будучи кадровым разведчиком, собирал в России секретные сведения, пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. Летом 2020 года американца приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он не признал вину.

Власти США не раз призывали Россию освободить Уилана, Байден обещал продолжать работу в этом направлении. Уилан критиковал действия американских властей и говорил, что считает себя брошенным родной страной. Решение не включить его в списки по обменам заключенными между США и Россией он расценил как «серьезное предательство».

Президент России Владимир Путин отмечал, что диалог с США по обмену заключенными идет, но он непростой. Российская сторона не отказывалась возвращать заключенных и хочет договориться на взаимоприемлемых условиях, подчеркивал он.