Госсекретарь США поговорил с осужденным в России за шпионаж Уиланом
Госсекретарь США Энтони Блинкен 12 февраля поговорил по телефону американцем Полом Уиланом, осужденным в России по обвинению в шпионаже. Об этом Блинкен сообщил в ходе выступления в вашингтонском Центре имени Вудро Вильсона, передает CNN.
«Каждый день мы продолжаем активно прилагать усилия, чтобы вернуть Пола домой. И это будет продолжаться до тех пор, он, Эван Гершкович и все другие неправомерно задержанные американцы не вернутся к своим близким», — сказал Блинкен.
По словам пресс-секретаря Госдепа Мэтта Миллера, Блинкен в ходе разговора с Уиланом заверил, что его «не забыли». Госсекретарь, как утверждает Миллер, подчеркнул, что освобождение американца является главным приоритетом для президента США Джо Байдена.
Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года. По версии следствия, он работал на американские спецслужбы и, будучи кадровым разведчиком, собирал в России секретные сведения, пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. Летом 2020 года американца приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он не признал вину.
Власти США не раз призывали Россию освободить Уилана, Байден обещал продолжать работу в этом направлении. Уилан критиковал действия американских властей и говорил, что считает себя брошенным родной страной. Решение не включить его в списки по обменам заключенными между США и Россией он расценил как «серьезное предательство».
Президент России Владимир Путин отмечал, что диалог с США по обмену заключенными идет, но он непростой. Российская сторона не отказывалась возвращать заключенных и хочет договориться на взаимоприемлемых условиях, подчеркивал он.
Блиновская заплакала на суде. Что происходит с ее делом
Какие условия предложили для перемирия между Израилем и «Хезболлой»
Названа причина остановки торгов на фондовом рынке Мосбиржи
Назван объем партии воды «Джермук», которая попала под запрет в России
Киркоров выступил в больнице ДНР. Видео
ЕС планирует ввести санкции против компаний из Китая, Индии и Турции. Подробности
«Новые бедные». Почему средний класс будет жить меньше и чаще болеть
Том Круз объявил об отношениях с возлюбленной из России
Китайские автомобили почти не защищены от угона. Какие модели в зоне риска
Застройщики начали предлагать рекордные скидки на квартиры. Подробности
Акции «Диасофта» показали фантастический рост после IPO. Что произошло?