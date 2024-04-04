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Военная операция на Украине ,  
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МИД назвал условие выхода конфликта за географические рамки Украины

Грушко допустил выход конфликта на Украине за географические рамки
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Конфликт на Украине может выйти за свои географические рамки в случае действий со стороны даже одного государства — члена НАТО, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью «РИА Новости».

«В результате авантюрных действий даже одной-двух стран — членов НАТО украинский кризис может выйти за свои географические рамки и приобрести совершенно иной масштаб», — предположил Грушко.

Он напомнил о словах президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке войск на Украину и отметил, что это говорит о «готовности идти по пути эскалации». Замглавы МИДf назвал такие «вбросы» недопустимыми, особенно в условиях и без того «накаленной военно-политической обстановки в Европе».

При этом Россия, по его словам, не оставит без ответа любую угрозу для ее безопасности.

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Фото:Chris McGrath / Getty Images

В феврале 2024 года Макрон заявил, что не исключает отправку войск на Украину в будущем. При этом он подчеркнул, что консенсуса по этому вопросу пока нет. США и несколько европейских стран выступили против отправки своих войск в зону украинского конфликта.

В Кремле отвечали, что появление военных НАТО на Украине сделает неизбежным конфликт альянса с Россией. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял об отсутствии у Москвы агрессивных намерений по отношению к государствам Европы.

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