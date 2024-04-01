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Военная операция на Украине ,  
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В Эстонии объяснили смысл слов Макрона об отправке военных на Украину

Певкур: говоря об отправке военных на Украину, Макрон имел в виду инструкторов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке военных на Украину касалось «сферы обучения», заявил глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью руководителя ведомства австрийской газете Die Presse.

«Реальность такова, что у каждого государства — члена НАТО уже есть военный персонал на Украине, например военные атташе или люди, которые время от времени ездят на Украину», — цитирует агентство Певкура.

Военнослужащих из Европы в украинских окопах не будет, такой вариант уже исключен, подчеркнул Певкур.

Макрон не исключил отправку войск на Украину
Политика
Президент Франции Эмманюэль Макрон &nbsp;

В феврале 2024 года французский президента после саммита европейских лидеров в Париже заявил, что консенсуса по отправке наземных войск стран Европы на Украину нет, но такой вариант нельзя исключать.

Несколько европейских стран выступили против отправки войск на Украину. В частности, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что отправка войск НАТО на Украину приведет к эскалации конфликта, которой необходимо избежать любой ценой. Премьер Эстонии Кая Каллас подчеркнула, что «никто не говорил» об отправке войск на Украину. По ее словам, произошла путаница «из-за терминов, используемых в английском языке».

В Кремле заявили, что появление военных НАТО на Украине сделает неизбежным конфликт альянса с Россией. Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров посчитал пиаром высказывание Макрона о возможной отправке военных на Украину.

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Военная операция на Украине Эмманюэль Макрон Эстония
Макрон Эмманюэль фото

Макрон Эмманюэль

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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