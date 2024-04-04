На МЦД-1 и Белорусском направлении приостановили движение через станцию Одинцово

На Белорусском направлении МЖД приостановили движение через Одинцово

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

На линии D1 Московского центрального диаметра и Белорусском направлении Московской железной дороги приостановили движение через станцию Одинцово. Об этом сообщил департамент транспорта Москвы в своем телеграм-канале.

Причиной ограничения движения стало повреждение контактного провода. «Специалисты МЖД принимают меры для скорейшего возобновления движения», — подчеркнул дептранс.

Около 8:10 мск дептранс сообщил, что движение в сторону Москвы восстановили.

Белорусское направление МЖД — линия от Москвы к Смоленску и далее до границы с Белоруссией. Линия D1 МЦД проходит через территорию Москвы и Долгопрудного, соединяет Белорусское и Савеловское направления Московской железной дороги. Конечные станции — Одинцово и Лобня.

1 апреля в метро Москвы на нескольких станциях Арбатско-Покровской линии отключился свет, остановились эскалаторы и перестала работать связь, сообщил Msk1. На станциях включилось аварийное освещение, поезда продолжили ходить.

Позже дептранс сообщил, что в некоторых помещениях станции «Площадь Революции» кратковременно (менее чем на минуту) «снизился уровень освещенности». На станции работали резервные источники освещения. Дептранс подчеркнул, что пассажирам ничего не угрожало.