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Дептранс Москвы рекомендовал водителям сменить зимнюю резину

Дептранс Москвы: водителям рекомендовано сменить резину с зимней на летнюю
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Центр организации дорожного движения советует москвичам сменить зимние шины на летние, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы на сайте ведомства.

Заменить резину рекомендуют в связи с потеплением. Среднесуточная температура в столице находится на уровне пяти-шести градусов тепла, похолоданий ниже нуля в городе не фиксируют, отметили в Дептрансе.

Смена резины позволит «избежать аварий и убережет от быстрого износа шин», отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

При плюсовой температуре зимние шины из-за перегрева хуже сцепляются в дорогой, на такой резине сложнее экстренно затормозить, отметили в департаменте. В ведомстве посоветовали водителям перед заменой резины проверить уровень масла, воздушный фильтр, аккумулятор, поменять щетки на дворниках.

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О потеплении в столице неоднократно сообщали специалисты. Теплую погоду на выходных москвичам обещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его данным, в Москве 30–31 марта дневная температура воздуха приблизится к плюс 15 градусам.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 28 марта в Москве стало самым теплым днем в Москве с начала 2024 года. Воздух в городе прогрелся до +9,2° С.

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Однако в первую неделю апреля ночная температура в Москве опустится до отрицательных значений.

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Дептранс Москва водители резина
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