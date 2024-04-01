Дептранс Москвы рекомендовал водителям сменить зимнюю резину
Центр организации дорожного движения советует москвичам сменить зимние шины на летние, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы на сайте ведомства.
Заменить резину рекомендуют в связи с потеплением. Среднесуточная температура в столице находится на уровне пяти-шести градусов тепла, похолоданий ниже нуля в городе не фиксируют, отметили в Дептрансе.
Смена резины позволит «избежать аварий и убережет от быстрого износа шин», отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
При плюсовой температуре зимние шины из-за перегрева хуже сцепляются в дорогой, на такой резине сложнее экстренно затормозить, отметили в департаменте. В ведомстве посоветовали водителям перед заменой резины проверить уровень масла, воздушный фильтр, аккумулятор, поменять щетки на дворниках.
О потеплении в столице неоднократно сообщали специалисты. Теплую погоду на выходных москвичам обещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его данным, в Москве 30–31 марта дневная температура воздуха приблизится к плюс 15 градусам.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 28 марта в Москве стало самым теплым днем в Москве с начала 2024 года. Воздух в городе прогрелся до +9,2° С.
Однако в первую неделю апреля ночная температура в Москве опустится до отрицательных значений.
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