В МИДе пообещали ответ на любую угрозу безопасности со стороны НАТО

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Любая угроза российской безопасности со стороны стран НАТО не останется без ответа, заявил «РИА Новости» замглавы МИДа Александр Грушко.

По словам дипломата, в Москве «помнят судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны, но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными».

Грушко добавил, что украинский кризис может выйти за географические рамки в результате «авантюрных действий даже одной-двух стран — членов НАТО». Тогда конфликт может приобрести «совершенно иной масштаб», отметил замглавы ведомства.

В конце февраля президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил, что французские войска могут отправить на Украину в будущем. Позже он добавил, что Париж не возьмет на себя инициативу в конфликте, однако для мира на Украине нужно быть сильными.

Ряд стран НАТО, включая Польшу и США, уточнили, что не собираются отправлять своих военных на Украину. Другие государства Североатлантического альянса, напротив, поддержали заявление об отправке войск. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен не исключила такое развитие событий, а премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните положительно отнеслась к попытке Макрона создать «стратегическую двусмысленность».

Российские власти предупредили, что присутствие военного контингента НАТО на Украине сделает конфликт альянса с Россией неизбежным. В частности, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев обвинил НАТО в подготовке наемников и диверсантов на территории нескольких стран для операций против России. Альянс, по его словам, является стороной конфликта на Украине и «активно участвует в организации обстрелов» российской территории.

Также Кремль осуждает любую военную помощь Киеву.