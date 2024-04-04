В МИДе пообещали ответ на любую угрозу безопасности со стороны НАТО
Любая угроза российской безопасности со стороны стран НАТО не останется без ответа, заявил «РИА Новости» замглавы МИДа Александр Грушко.
По словам дипломата, в Москве «помнят судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны, но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными».
Грушко добавил, что украинский кризис может выйти за географические рамки в результате «авантюрных действий даже одной-двух стран — членов НАТО». Тогда конфликт может приобрести «совершенно иной масштаб», отметил замглавы ведомства.
В конце февраля президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил, что французские войска могут отправить на Украину в будущем. Позже он добавил, что Париж не возьмет на себя инициативу в конфликте, однако для мира на Украине нужно быть сильными.
Ряд стран НАТО, включая Польшу и США, уточнили, что не собираются отправлять своих военных на Украину. Другие государства Североатлантического альянса, напротив, поддержали заявление об отправке войск. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен не исключила такое развитие событий, а премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните положительно отнеслась к попытке Макрона создать «стратегическую двусмысленность».
Российские власти предупредили, что присутствие военного контингента НАТО на Украине сделает конфликт альянса с Россией неизбежным. В частности, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев обвинил НАТО в подготовке наемников и диверсантов на территории нескольких стран для операций против России. Альянс, по его словам, является стороной конфликта на Украине и «активно участвует в организации обстрелов» российской территории.
Также Кремль осуждает любую военную помощь Киеву.
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