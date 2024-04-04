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Военная операция на Украине ,  
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В МИДе пообещали ответ на любую угрозу безопасности со стороны НАТО

Грушко: Россия ответит на любую угрозу безопасности со стороны стран НАТО
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Любая угроза российской безопасности со стороны стран НАТО не останется без ответа, заявил «РИА Новости» замглавы МИДа Александр Грушко.

По словам дипломата, в Москве «помнят судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны, но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными».

Грушко добавил, что украинский кризис может выйти за географические рамки в результате «авантюрных действий даже одной-двух стран — членов НАТО». Тогда конфликт может приобрести «совершенно иной масштаб», отметил замглавы ведомства.

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Фото:Pierre Suu / Getty Images

В конце февраля президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил, что французские войска могут отправить на Украину в будущем. Позже он добавил, что Париж не возьмет на себя инициативу в конфликте, однако для мира на Украине нужно быть сильными.

Ряд стран НАТО, включая Польшу и США, уточнили, что не собираются отправлять своих военных на Украину. Другие государства Североатлантического альянса, напротив, поддержали заявление об отправке войск. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен не исключила такое развитие событий, а премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните положительно отнеслась к попытке Макрона создать «стратегическую двусмысленность».

Российские власти предупредили, что присутствие военного контингента НАТО на Украине сделает конфликт альянса с Россией неизбежным. В частности, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев обвинил НАТО в подготовке наемников и диверсантов на территории нескольких стран для операций против России. Альянс, по его словам, является стороной конфликта на Украине и «активно участвует в организации обстрелов» российской территории.

Также Кремль осуждает любую военную помощь Киеву.

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Теги
Александр Грушко МИД Россия Украина НАТО
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