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Военная операция на Украине ,  
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В Харькове прогремели взрывы

Мэр Терехов: в Харькове прозвучали взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине

В Харькове прозвучали взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале, призвав жителе быть осторожными.

«Суспiльне» пишет о трех взрывах в городе. В Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога.

Украинские власти регулярно сообщают о взрывах в городе. Терехов рассказывал о плане эвакуации жителей, отмечая, что необходимости в этом на данный момент нет. По его словам, в Харькове находятся около 1,3 млн жителей и «никакой паники в городе нет». Терехов отметил, что люди эвакуируются из Харьковской области и едут в областной центр.

При этом глава города говорил, что в Харькове «разрушена практически вся критическая энергетическая инфраструктура, частная тоже разбита». По его оценкам, восстановление всего, что разрушено в городе в результате боевых действий, обойдется как минимум в $10 млрд.

Мэр Харькова заявил об отсутствии поводов для эвакуации горожан
Политика
Вид на Харьков

Утром 22 марта министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна подверглась самой масштабной за последнее время атаке по объектам энергетики в нескольких областях, что привело к повреждениям объектов генерации, систем передачи и распределения электроэнергии. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в тот же день сообщил о прилетах по объектам энергетики, в результате чего Харьков оказался «практически полностью без света».

Тогда же Минобороны России отчиталось о 49 «ударах возмездия» за неделю с 16 по 22 марта, сообщив о нанесении массированного удара 22 марта по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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