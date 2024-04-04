В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прозвучали взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале, призвав жителе быть осторожными.
«Суспiльне» пишет о трех взрывах в городе. В Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога.
Украинские власти регулярно сообщают о взрывах в городе. Терехов рассказывал о плане эвакуации жителей, отмечая, что необходимости в этом на данный момент нет. По его словам, в Харькове находятся около 1,3 млн жителей и «никакой паники в городе нет». Терехов отметил, что люди эвакуируются из Харьковской области и едут в областной центр.
При этом глава города говорил, что в Харькове «разрушена практически вся критическая энергетическая инфраструктура, частная тоже разбита». По его оценкам, восстановление всего, что разрушено в городе в результате боевых действий, обойдется как минимум в $10 млрд.
Утром 22 марта министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна подверглась самой масштабной за последнее время атаке по объектам энергетики в нескольких областях, что привело к повреждениям объектов генерации, систем передачи и распределения электроэнергии. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в тот же день сообщил о прилетах по объектам энергетики, в результате чего Харьков оказался «практически полностью без света».
Тогда же Минобороны России отчиталось о 49 «ударах возмездия» за неделю с 16 по 22 марта, сообщив о нанесении массированного удара 22 марта по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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